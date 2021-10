Transportaba a delincuentes para cometer robos, fue atrapado, pero no irá preso

Un sujeto que no pudo escapar de la Policía cuando sus cómplices si lo hicieron después de cometer al menos dos robos, fue condenado a una pena de cumplimiento condicional pese a que le fueron demostrados al menos dos hechos ilícitos cometidos a dos menores en distintas circunstancias y con pocos minutos de diferencia. Cuando los policías detuvieron al sujeto, observaron que otros que antes habían cometido robos, escaparon del auto en el que se desplazaban, pero él no lo pudo hacer para no abandonar el vehículo según informaron las fuentes judiciales consultadas.

Por este hecho, al sujeto identificado como José Luis Alcucero Claveriz, los fiscales le habrían confirmado que transportaba a los ladrones para que cometan los robos, los esperaba a pocos metros del lugar para que aborden el auto y así escapaban de la escena, de acuerdo a lo que pudo establecer la policía y los fiscales de Flagrancia.

El pasado 21 de octubre a las 22:05 una menor de edad fue sorprendida por un delincuente quien le arrebató su teléfono celular y huyó a bordo de un auto último modelo.

La damnificada, una menor, estaba sentada en la vereda frente a la casa de sus tíos en calle Agustín Gómez (ex calle 5) y Frías en el departamento Rawson usando su teléfono celular cuando el ladrón la abordó y se lo arrebató.

Ante dicha situación, la menor comenzó a gritar y salieron sus familiares. Un tío dela joven vio al delincuente huyendo y lo persiguió hasta que subió a un auto de color blanco, marca Volkswagen último modelo por su patente nueva. Por el robo, llamaron al 911 y personal policial de la Comisaría 6ª que se encontraba de recorridas llegó al lugar y con las características brindadas por la víctima y sus familiares, hicieron recorridas y se dirigieron al peligroso barrio Teresa de Calcuta.

En esa recorrida, advirtieron la presencia del automotor, cuyas características habían sido descritas por las víctimas. Cuando los sujetos vieron al móvil policial, uno de los que estaba en el auto huyó y los efectivos no pudieron atraparlo.

El conductor del rodado fue aprehendido y tanto el vehículo como el sujeto fueron reconocidos por una de las víctimas. Mientras se desarrollaba el procedimiento policial, hubo que levantar todo y salir del barrio debido a la hostilidad de los vecinos que atacaron a los uniformados.

Otro hecho cometido por estos delincuentes

Camino a la comisaría jurisdiccional con el detenido, y circulando por calle Picaso al este, los uniformados fueron interceptados por unas personas quienes indicaron que momentos antes habían sufrido un robo por parte de un sujeto cuya descripción coincidía con los datos aportados por la joven a quien le había arrebatado el celular.

Las nuevas víctimas relataron que el delincuente quiso arrebatar la mochila a un menor de 17 años, quien caminaba por calle Lemos, entre calles Picaso y Las Moras en el departamento Pocito.

En esa ocasión el malviviente habría utilizado un arma blanca la cual apoyó en la espalda al joven y le dijo que le entregue la mochila, a lo cual la víctima, no opuso resistencia.

El delincuente huyó nuevamente a pie tanto la nueva víctima como su hermana y unos vecinos persiguieron al ladrón hasta atraparlo y recuperar la mochila.

En la huida el delincuente logró sacar de la mochila una camiseta de la Juventus y se la colocó, con la cual volvió a escapar tras devolver la mochila.

Todo este raíd delictivo sirvió como elemento de prueba para que los jueces, no alcanzó para que el ladrón y su cómplice terminen en la cárcel cumpliendo una condena efectiva. En un juicio abreviado fueron sancionados con una pena de 1 año y 6 meses de prisión de cumplimiento condicional, prohibición de acercamiento de 300 metros, prohibición de contacto por cualquier vía y de contacto físico de 200 metros con la víctima y los testigos.

Intervino en el caso el fiscal Pablo Martín y por el delito de Calificación legal ajustada: Robo simple (arrebato) agravado por la participación de un menor de edad, el sujeto José Luis Alcucero Claveriz deberá cumplir una pena de 1 año y 6 meses de prisión de cumplimiento condicional, prohibición de acercamiento de 300 metros, prohibición de contacto por cualquier vía y de contacto físico de 200 metros con la víctima y testigos.