Tras confirmarse su salida del Barcelona, Xavi dejó estremecedoras palabras

Luego del triunfo ante Sevilla, Xavi Hernández dejó de ser el entrenador del FC Barcelona. Por eso, en lo que fue su última conferencia de prensa al mando del cuadro catalán, el mencionado no se guardó nada y dejó varias frases interesantes. No sólo habló de su partida, sino agradeció al plantel y a los fanáticos por el apoyo. Sin embargo, también quedó en boca de todos por una declaración ruidosa.

Al comienzo, Xavi dijo: "Liberación, no porque queríamos continuar. Son decisiones del club, que respetábamos. Pero pensábamos que no se había terminado esto. Sensación contradictoria, no hemos logrado títulos pero íbamos en el buen camino. Pero es así, el fútbol tiene estas cosas. Los dirigentes toman decisiones. Estamos satisfechos de lo que hemos hecho: son dos títulos en una situación de mucha adversidad. La situación es difícil. Soy culé. La reacción de los jugadores ha sido de maravilla".

"No es mi responsabilidad decir las razones. No me queda otra que aceptarla y nada más. Ya está la decisión tomada y hay que mirar hacia adelante. El club está por encima de cualquier persona. Tengo la sensación de que todo lo que he hecho ha causado un terremoto. Me han apuntado, en general. No he podido trabajar con tranquilidad y calma. Teníamos ganas de trabajar. Esto es la vida del entrenador. Es una pena", señaló Hernández.

Xavi se despide del Barcelona

A su vez, el ahora exDT del Barcelona comentó: "No se ha valorado el trabajo en la situación de adversidad en la que vinimos. Éramos novemos, luchamos por el título. Luego logramos doblete. Y este no hemos estado a la altura por detalles, por cuatro partidos claves. Pensaba que podíamos salir. Ha sido una lástima. Estoy triste y este es mi trabajo. Hemos fallado y hemos hecho autocrítica. No somos perfectos ni lo queremos ser".

"Hay que mejorar a nivel táctico. Ha sido un honor y un orgullo, pero hemos fallado, sobre todo esta temporada. Hemos hecho buen trabajo. Estoy agradecido a los futbolistas por la implicación. El legado es que hemos hecho mejores a los futbolistas. No sé si ser de fuera es bueno, lo que le salvará es ganar, sea de fuera o dentro. A mí se me ha mirado con lupa y se han generado unas expectativas que me han jugado en contra, por ser parte de uno de los mejores Barça de la historia", complementó Xavi Hernández.