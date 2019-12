Tras dejar el Plan Belgrano Vignolo asumió como ministro en Corrientes

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El ex titular del Plan Belgrano en el Gobierno nacional, Carlos Vignolo, asumió hoy como ministro secretario General de la Gobernación en Corrientes, tras ser convocado por el mandatario de esa provincia, Gustavo Valdés.



Vignolo, quien se desempeñó desde agosto de 2017 hasta ayer al frente del Plan Belgrano, asumió hoy en la Casa de Gobierno de Corrientes, donde Valdés le tomó juramento en reemplazo de Juan Carlos Alvarez, quien dejó la Secretaría General de la Gobernación para asumir como diputado provincial.



En declaraciones a la prensa, Vignolo anticipó que se propone desarrollar un plan estratégico participativo que "logre la firma de un nuevo Pacto Correntino para el Crecimiento y Desarrollo Social".



El ex funcionario nacional adelantó además que pretende establecer una relación fluida con los municipios de Corrientes y que tendrá las "puertas abiertas para recibir los problemas y buscar soluciones" junto a los intendentes de la provincia.



Por su parte el gobernador correntino afirmó que comparten "una impronta de trabajo muy fuerte" y valoró su "experiencia" desde la Juventud Radical, tanto como sus gestiones como ministro de Educación, intendente de la Capital y secretario General de la Gobernación hasta 2017.



"Ahora es necesario que nos ayudes, sé que vas a desempeñar este cargo con lealtad, fidelidad, compromiso, poniéndote todo el Gobierno en el hombro, ya que no escapamos a los problemas y esa es una gran virtud", subrayó Gustavo Valdés.