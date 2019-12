Tras el atentado en el puente del Londres, el Reino Unido refuerza el seguimiento de yihadistas

El primer ministro británico, el conservador Boris Johnson, aseguró este domingo que ordenó incrementar la vigilancia sobre 74 yihadistas que salieron de prisión antes de cumplir la totalidad de su pena.



El gobierno del Reino Unido tomó esa medida después de que Usmar Khan, liberado en diciembre de 2018 tras pasar en la cárcel la mitad de una pena de 16 años, apuñaló a varias personas, mató a dos de ellas e hirió a otras tres el viernes en la capital británica.



"Dimos ese paso inmediatamente" tras el ataque reivindicado por el Estado Islámico, detalló Johnson en una entrevista con la BBC en la que achacó al "antiguo régimen laborista" las leyes que permiten que un yihadista salga de prisión de "forma automática" una vez cumplida la mitad de su sentencia, informó la agencia de noticias EFE.



"Creo que hay un problema con esa liberación automática. Creo que está mal que se aplique a criminales sexuales, a delincuentes violentos y a terroristas", afirmó.



"La razón por la que este asesino estaba en la calle es por la liberación automática que aprobó un gobierno izquierdista", dijo Johnson, que recalcó que su programa electoral para los comicios generales del próximo 12 de diciembre aboga por endurecer las condiciones de las penas para los crímenes más graves.



El líder de la oposición, el laborista Jeremy Corbyn, recalcó por su parte que los condenados por terrorismo "no necesariamente" deben cumplir su pena íntegramente.



"Creo que depende de las circunstancias. Depende de la sentencia, y de manera crucial depende de lo que hayan hecho en prisión", afirmó Corbyn en una entrevista con la cadena Sky News.



"Debemos analizar cómo funcionan nuestros servicios penitenciarios y, sobre todo, qué ocurre con ellos (los condenados por terrorismo) una vez son liberados", agregó el líder laborista, que sugirió que la "monitorización" de Khan por parte de las autoridades no fue adecuada.



El líder de la oposición sostuvo que los organismos que se encargan de evaluar el cumplimiento de las condiciones de la libertad provisional de los presos han sido "privatizados en parte" por los gobiernos conservadores y "no son capaces de gestionar la cantidad de casos" que manejan.