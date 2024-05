Este jueves 9 de mayo de 2024, un grupo de vecinos de Capital protestó en cercanías a la escena del brutal asesinato de Hebe Leguiza, la mujer ultimada a mazazos la noche del martes 7 de mayo por un adolescente de 15 años. Los vecinos de la jubilada y retirada de la Policía Federal, de 71 años de edad, pidieron más seguridad para la zona. "Nos sentimos totalmente desprotegidos de las cosas que nos están sucediendo", señalaron ante la cámara de Huarpe TV.

Los vecinos Alfredo Quiroga, Daniel Aciar (testigo del asesinato), Carlos Bernardinelli e Isidro Luis Díaz dialogaron con este medio. Los cuatro concordaron que desde hace un tiempo la Policía de San Juan no se acerca si no es por una llamada de un vecino. En la zona residencial de calle 25 de Mayo, entre Caseros y Aberastain, funciona una alarma comunitaria, pero ya los uniformados no acatan el alerta, según denunciaron.

Los vecinos protestaron cerca de la plaza Gertrudis Funes, lugar por el que también reclamaron debido a la suciedad del lugar y la oscuridad que hay en alrededores. "Mi casa materna está aquí, a media cuadra. Yo me he criado acá en esta plaza. Nosotros jugábamos acá. Y esta fue una de las plazas más cuidadas de la provincia de San Juan", contó uno de los vecinos. "Es lamentable verla como está ahora totalmente abandonada, sin juegos. Si ustedes pasan por las bancas, van a ver que le faltan la mitad de la madera", agregaron.

Los vecinos habían pedido por la presencia de las autoridades policiales y municipales. Pero estas no asistieron, según indicaron los vecinos. "Es Lamentablemente que no asistan donde hubo una persona que falleció. Que falta de compromiso por parte de ellos. Nosotros en realidad pagamos nuestros impuestos y queremos estar protegidos", expresó Alfredo Quiroga. La familia de Hebe Leguiza tampoco pudo asistir por encontrarse en pleno duelo, ya que este jueves a las 18 horas fue el sepelio de la mujer brutalmente asesinada.

"Nos sentimos totalmente desprotegidos de las cosas que nos están sucediendo. Aquí, a tres cuadras del microcentro", ratificó Quiroga.

Otro vecino, Daniel Aciar dijo: "Acá, por semana, hay dos o tres hurtos de celulares, de cartera. Es que la zona se presta, hay mucha oscuridad y se presta para eso, para que haya un hurto de un celular, de una cartera o una bicicleta". Y añadió: "Fácilmente, son dos o tres ilícitos que se registran en la semana. Lo digo porque yo estoy casi todo el día en el negocio. Veo el movimiento de la gente y los gritos, como el del caso este que pasó el otro día (en referencia al asesinato de Hebe)". Justamente Aciar estuvo esa noche de la tragedia.

"Necesitamos eso, que haya más compromiso de la municipalidad, de la Policía. Que pongan más luces, que pongan cámaras, que hagan algo. Que hayan robos dos o tres veces por semana es mucho", cerró.