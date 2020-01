Tras el crimen en Gesell, proponer crear un programa para generar "deportistas no violentos"

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

La diputada nacional de la UCR Josefina Mendoza pidió hoy al ministro de Turismo y Deportes de la Nación, Matias Lammens, que impulse medidas para articular con las distintas federaciones deportivas políticas públicas "que generen deportistas no violentos", a raíz del homicidio del joven Fernando Báez Sosa, ocurrido en Villa Gesell y por el que está acusado un grupo de jugadores de rugby.



"La política no debe mirar para otro lado u opinar desde Twitter, debemos tomar cartas en el asunto y generar herramientas que ayuden a que estas cosas no pasen más", dijo la diputada radical en un comunicado de prensa.



La legisladora sostuvo que el proyecto "pone en cabeza de la máxima autoridad política deportiva, o sea, el Ministerio de Deporte, la responsabilidad de articular con las distintas federaciones un plan que se encargue de la formación de deportistas no violentos".



"Debemos dejar de ver al deporte como una mera actividad física, para verlo como una instancia más de formación de ciudadanos, para eso es necesario que los famosos 'valores' que cada deporte pregona tengan ejes marcados por el Estado donde se diga hacia dónde vamos como sociedad", remarcó Mendoza.



El proyecto propone la creación de un programa integral dirigido por el Ministerio de Turismo y Deportes, articulado con las distintas federaciones destinado a capacitar a los deportistas en resolución pacífica de conflictos, lucha contra la xenofobia y a su vez con perspectiva de género.