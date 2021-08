Tras el guiño a una posible reapertura, las discotecas sanjuaninas quieren trabajar en un protocolo Covid

La noche sanjuanina renovó la esperanza de volver a prender sus luces luego de que el gobernador Sergio Uñac, en una rueda de prensa, dijera, de forma prudente, que no sería imposible que en un futuro cercano las discotecas vuelvan a funcionar. "De continuar con este estatus sanitario y con la vacunación, supongo que sería esperable, pero quiero ser prudente, no quiero establecer expectativas que después no podamos cumplir", dijo el gobernador.

Sin embargo, y a pesar del entusiasmo que generó la noticia, desde la Cámara de Discotecas de San Juan adelantaron que todavía no hay nada escrito: ni protocolos, ni fecha.

“Hasta el momento, son solo rumores. Todavía no hay protocolo establecido para este tipo de funcionamiento” dijo Alberto Olivera, presidente de la Cámara de Discotecas de San Juan a DIARIO HUARPE. La cámara nuclea a 31 locales bailables y está compuesta por 24 dueños

El sector de discotecas fue uno de los sectores golpeados por la pandemia. Desde entonces han buscado alternativas en conjunto con el Gobierno de San Juan para funcionar con protocolos y burbujas. Pero a pesar de las flexibilizaciones, los horarios reducidos, aún no son uno de los sectores habilitados.

“Es importante porque reactiva un sector que necesita trabajar y que está muy castigado. Hay gente que trabaja y vive también de esto, como los mozos y otros empleados. Es un sector que necesita reactivarse y hay que hacerlo de forma prudente”, dijo Eduardo Patinella, dueño de un reconocido local bailable a DIARIO HUARPE. “Nosotros somos, en parte, los educadores sociales de este virus en colocar reglas y que se las respete. Nosotros vendemos entrenamiento a cambio de un rédito económico y queremos hacerlo de forma responsable y cuidando a la gente”, agregó.

Una medida que tendría aplicación en este tipo de locales y que fue anunciada por el gobierno es la de acceder a beneficios al presentar el carnet de vacunación Covid-19 como “pasaporte” sanitario. La medida se puso en marcha, por ejemplo, el pasado fin de semana durante el Turismo Carretera, donde los vacunados tuvieron tribuna “Premium” y “Panorámica”, y los no vacunados una más alejada de estas y con mayor distanciamiento entre espectadores.

Ante esta posibilidad, Olivera se mostró optimista.“Estamos dispuestos a apoyar la postura del gobierno de que todo el mundo se va a tener que vacunar para ingresar a los establecimientos. Tenemos que lograr que todos se vacunen”. Patinella, por otra parte, optó por llamar a la medida como paliativa.

"De alguna forma hay que aprender a convivir con este virus. La movilidad del mundo moderno nos obliga a eso”, sentenció Patinella.

Ante el interrogante de sí el cierre de las discotecas fomentaba la creación de fiestas clandestinas, el dueño de una discoteca aseveró que sí. "Es sentido común. Es beneficioso para la gente que esté en lugares seguros y monitoreados y no en fiestas clandestinas. Tanto con el control del gobierno como el privado de los propietarios”, cerró.