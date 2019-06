Tras el histórico apagón, aseguran que se restableció el servicio

El apagón que se produjo en la jornada del domingo en varios países afectó a 50 millones de habitantes. Al final del día, la secretaría de Energía informó que "el 100% del suministro eléctrico ha sido restablecido", aunque el gobierno aún desconoce las causas del corte eléctrico.

"Son fallas que ocurren con asiduidad. Lo extraordinario es la cadena de acontecimientos posteriores que causaron la desconexión total", dijo el ministro de Energía, Gustavo Lopetegui.

El funcionario explicó que la caída "se produce de forma automática para proteger el sistema". "No tenemos más información en este momento de por qué ocurrió. No descartamos ninguna posibilidad, pero un ciberataque no figura entre las alternativas primarias que se están considerando".

Por su parte, Gonzalo Casaravilla, presidente de UTE, la compañía estatal de energía eléctrica de Uruguay, señaló que una falla provocó un colapso y "todos los sistemas de protección actuaron en conjunto". "La causa exacta no se conoce", expresó.

Argentina y Uruguay comparten un sistema de interconexión eléctrico centrado en la represa binacional de Salto Grande, ubicada unos 450 km al norte de Buenos Aires y unos 500 km al noroeste de Montevideo.

El corte se produjo a las 07.07 de la mañana por un fallo del sistema de transporte desde Yacyretá, la represa binacional entre Argentina y Paraguay, en lo que constituyó el primer apagón de la historia que alcanza la totalidad de nuestro país y Uruguay. En Paraguay se registraron cortes momentáneos y localizados de energía. Mientras que, el gobierno de Chile negó las versiones que indicaban que su territorio también había sido afectado.

