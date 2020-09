Tras el positivo de Hernández, hisoparán a sus contactos estrechos: Munisaga quedó aislado

Tras la confirmación del hisopado positivo del subsecretario de Seguridad, Abel Hernández, informaron que hasta el momento es asintomático y que está aislado desde el viernes.

Fue el secretario de Seguridad, Carlos Munisaga, quien contó que Hernández se hizo la PCR por rutina. “Estamos expuestos y cada 15 días nos hisopamos”, comentó en diálogo con radio Sarmiento.

Después de que le hicieron el estudio, el funcionario quedó aislado, aún sin conocer todavía que era positivo. Actualmente, Hernández “está aislado en su casa con su familia que queda considerada como Covid positivo”, informó Munisaga.

Luego de conocerse el resultado de la PCR, desde Salud comenzaron a analizar la ruta epidemiológica del funcionario con Covid, es decir, las personas que estuvieron en contacto 72 horas antes de la realización de la PCR. Aquellas que tuvieron contacto estrecho quedaron aisladas. Mientras que, quienes compartieron oficina en algún momento con este funcionario, serán testeadas.

Es esas 72 horas, Hernández estuvo en contacto con Carlos Munisaga en una reunión, razón por la que el secretario de Seguridad también quedó aislado junto a su familia. Este martes, él será hisopado para que a través del estudio se determine si tiene el virus.

Munisaga estuvo todo el fin de semana en su casa compartiendo tiempo con su familia, por lo que tomó una decisión: “Si llego a ser negativo en la PCR, me voy a ir de mi casa para no exponerlos, es lo que estoy analizando, es probable que me vaya a un hotel o departamento”, cerró.