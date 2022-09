Tras el robo en una escuela ubicada en el departamento Chimbas, habló su directora y mostró su malestar debido a que se llevaron una gran cantidad de herramientas que utilizaban los alumnos para aprender.

El robo fue en la Escuela Álvar López, de la cual los delincuentes rompieron una puerta e ingresaron. Se robaron 15 notebooks, una filmadora, una cámara de fotos, varios termómetros, tres ventiladores industriales de pared, un microondas, un equipo de música, dos inodoros y varios manojos de llaves.

Tras el delito, la directora del establecimiento educativo, Paola Guajardo, dialogó con El Dedo en la Llaga y comentó: “Nos rompieron puertas, vidrios, rejas, fue muy grande el daño que nos ocasionaron”.

“Se llevaron todo lo que los chicos que usaban para trabajar en diferentes materias”, agregó.

Incluso, les llevaron carpetas con datos e información, las cuales aún siguen buscando. También, les robaron las notebooks que les habían llegado y tenían que entregar a los alumnos cuyos papás aún no podían ir a retirarlas.

Hasta el momento, no saben la identidad de él o los ladrones debido a que no cuenta con cámara, ni con efectivos de la Policía que custodien el edificio, ni con casero. En la escuela tienen alarma, pero la misma no funciona, por lo que no sonó y recién se enteraron de lo ocurrido cuando la directora ingresó al establecimiento educativo.

“La cantidad de tobos que tenemos es enorme. La escuela no cuenta con un cierre, estamos dentro del barrio Los Andes y no tenemos cierre, o sea que todo se ve, está a la vista”, cerró la directora de la institución.