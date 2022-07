El próximo 15 de agosto Carlos Biasotti cumplirá 48 años y el domingo pasado ganó el título número 16 tras ser campeón con Unión del Torneo de Invierno de la Liga Sanjuanina de Fútbol. Un logro que el Azul no conseguía desde el 2004, aquella vez también con Biasotti en el arco. Su compromiso con el deporte, profesionalismo y el cariño ganado desde hace 23 años, cuando llegó a San Juan, lo hacen ser un ejemplo. Es el arquero de mayor actividad en el fútbol argentino y siempre tiene nuevos objetivos, el torneo Regional Amateur es su próximo, pero última meta…

¿Qué te genera a tus casi 38 años ser otra vez campeón?

- Mucha felicidad. Volver y salir campeón con Unión del torneo de liga era muy importante porque el club no lo conseguía desde el 2004, en el que también estuve. Cortar esta racha en el local fue una felicidad enorme por el cariño que le tengo al club.

¿Fueron el mejor equipo a lo largo del torneo?

- Sin dudas, le ganamos prácticamente a todos. Hicimos un campeonato bárbaro. El plantel se entregó al máximo porque este club exige eso.

Volviste a Unión el año pasado, ¿fue para esto?

- Sí, era lo que quería. Volver, ser protagonista y colaborar para que el club vuelva a tener el protagonismo que tuvo años anteriores era lo que quería. Porque Unión tiene que volver a ser el de antes porque es un club muy grande, el de mayor convocatoria y es un gigante que se está despertando nuevamente.

Jugaste muchas finales en tu carrera ¿Cuántas ganaste?

- Este es el título número 16. No recuerdo cuántas finales disputé, pero sí fueron más las que gané. Tuve la suerte de ganar muchas veces.

Sos un veterano del fútbol, ¿en qué encontrás la motivación diaria para seguir jugando?

- La motivación es ir todos los días a entrenarme. El día que no quiera ir dejaré de jugar porque yo doy el máximo siempre. Este año estuvo analizando dejarlo, pero quería venir a Unión a esto, a ser competitivo, a ganar. Y lo hablé con Gastón (Solera, el DT) que probablemente dejaba de jugar por una cuestión lógica, no porque no tuviera ganas y me pidió que lo acompañara hasta fin de año y después vea.

¿Se torna muy difícil decidirte dejar el fútbol?

- No, es que lo quiero dejar estando bien. Entreno todos los días al máximo. Si tengo que dejar, lo haré porque ya está, pero no porque me cueste. Ahora clasificamos al Regional y eso te genera un incentivo para continuar. Me genera ganas de competir, de estar, de colaborar con el club desde adentro de la cancha. Ahora sí sé que termina el Regional y seguramente no voy a seguir jugando.

¿Te imaginás seguir ligado al fútbol?

- Seguramente. Estoy en el segundo año del curso de director técnico, pero no por una cuestión que diga termino de jugar y voy a ser DT. No me desespera ni me vuelve loco saber desde qué lugar.

Ser arquero te dio la posibilidad de seguir jugando hasta los casi 38

- Sí, seguro. Además, mantenerme bien me da la posibilidad de poder seguir. Para un jugador de campo es casi imposible porque tiene que correr y está complicado, pero un arquero es diferente.

¿Cuáles son las claves para seguir vigente? ¿Te cuidas o te permitís algunos gustos?

- Ni más ni menos, los cuidados lógicos y entrenarse para estar bien. Hoy el tema físico es clave y fundamental y si no te entrenás bien, te cuidás y alimentás bien, es imposible. Por eso hay que hacer un combo de todo eso para estar de la mejor manera.

¿Te sentís totalmente identificado con Unión o le das lugar a otro club?

- He pasado por varios clubes que me han tratado muy bien y tengo un gran recuerdo de cada uno. Pero, sin dudas, Unión es especial, me dio la posibilidad de venir a San Juan y lo que me hace vivir diariamente. El hincha de Unión es increíble. Es el club en el que me gustaría retirarme y es soñado volver y ganar un título.

¿Por qué crees que la gente te quiere tanto?

- No lo sé. Uno se entregó por cada camiseta que usó y siempre traté de dar todo de mí. Después sí admito que la gente me ha tenido cariño, pero debe ser por entregarse al máximo y por ser agradecido a la gente.

¿A lo largo de toda tu trayectoria, además de los amigos, qué te deja el fútbol?

- El hecho de haber conocido lugares, de viajar, de conocer gente. El fútbol me dio mucho y viví distintas experiencias. Muy agradecido de la carrera que me ha tocado hacer.

¿Además del fútbol, a qué te dedicas hoy?

- Estoy trabajando en educación. Por suerte tengo un trabajo, pero sin dudas que la pasión de uno es el fútbol. Porque es todo el tiempo, no sólo el entrenamiento. Hay que estar, pensar, ver, analizar el próximo partido y el día a día para que esté bien mi compañero y apuntalarlo al que no está jugando y estar encima para que no se caiga.

Se viene Regional Amateur, tu última etapa como jugador. ¿Va a ser especial, cómo lo vas a encarar?

- Como cada cosa que me propongo, no pienso que es esto y nada más. Lo tomo sabiendo como cada torneo que juega Unión y me toca afrontarlo. Tengo que estar de la mejor manera para que nosotros podamos ser protagonistas. Porque Unión es un club muy grande y siempre tiene que ser protagonista. Me voy a abocar a esto, con mucha seriedad y responsabilidad, porque seguramente no voy a seguir jugando.