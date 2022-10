Las fuertes ráfagas del viento Sur de la noche del martes provocaron varios incidentes en casas de la provincia. Tras las inclemencias climáticas, se conoció la situación de hogares afectados por la pérdida y destrucción de materiales, como el caso de una familia de la localidad de Campo Afuera, Albardón, a quien se le cayó el techo de su precaria vivienda.

La damnificada, de apellido Hernández, mantuvo un diálogo con DIARIO HUARPE para contar el difícil momento que padece el grupo familiar. “El techo que teníamos era muy precario, de palos y nylon, y el viento de la noche del martes tiró todos los elementos que tenemos en la casa”, dijo la mujer, que vive en el Loteo Alto Nuevo Albardón.

Publicidad

Por este motivo, el pasado martes recibió la asistencia de personal policial y bomberos. “Quedaron todas las cosas debajo de los ladrillos. Hasta el momento, no tenemos dónde dormir y no contamos con los servicios de agua y luz. Tanto el martes como el miércoles dormimos en casas de vecinos, pero no vamos a estar tanto tiempo con ellos”, abundó en su relato.

Registrate al Newsletter Recibí las noticias recomendadas en tu bandeja de entrada Registrate {{msj}} {{msj}}

A esta complicada situación, la familia, quien construyó la casa en un lote que el municipio le dio, ratificó que la pareja tiene cuatro menores de edad, y el mayor “tiene mucha fiebre por insolación” y su marido “está con una abertura de carne” por las refacciones realizadas el miércoles. “Durante la tarde tenemos mucho calor por la intensidad del sol y durante la noche padecemos el viento. Es el último lote del barrio. Estamos castigados de todas las maneras, porque no tenemos una sola sombra”, declaró.

“Lo que pude hacer es estirar un poco de nylon en un rincón y ponerle ladrillos para que esté mi hijo con fiebre”, contó. Sobre las donaciones, enunció: “Necesitamos palos, telas para hacer la media sombra, bolsas de cemento, hierros. También pedimos mercadería, porque perdimos casi todos los alimentos”, finalizó. Además, manifestó que recibieron la asistencia de los vecinos, quienes los ayudaron con la mano de obra.

Hernández comentó que pidió ayuda a las autoridades municipales, pero hasta el momento, no recibió lo requerido.

Publicidad

Para ayudar a la familia, podés comunicarte al 2646104250.