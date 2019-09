Tras la media sanción, culminarán el acampe por la emergencia alimentaria

Este viernes a las 15 culminará el acampe que hicieron diversas organizaciones sociales frente al Ministerio de Salud y Desarrollo Social, en Buenos Aires. La protesta vivió su segunda y última noche después de que la Ley de Emergencia Alimentaria obtuviera la media sanción en Diputados.

La medida de fuerza fue en reclamo de apertura de programas, aumento de las partidas de alimentos e incremento en el monto de los programas actuales. El miércoles por la tarde hubo incidentes pero los manifestantes continuaron con el acampe. Desde ahí siguieron el debate en la Cámara de Diputados para sancionar el proyecto de emergencia alimentaria, que obtuvo media sanción.

Mientras se desarrolló este reclamo el candidato presidencial del Frente de Todos, Alberto Fernández, manifestó que no estaba de acuerdo. "Evitemos estar en las calles y generar situaciones que pueden llamar a la confrontación y a la violencia. Yo le pido a los argentinos que no perdamos la calma, todos sabemos que estamos en una situación difícil y todos sabemos la justicia de los reclamos, pero debemos saber que tenemos que intentar de no complicar más el escenario difícil que tenemos", manifestó.

Pese al pedido, algunos referentes del acampe dieron a conocer que se iba a levantar cuando se cumplieran 48 horas.

Fuente: Perfil.