Tras las pintadas nazis, pidieron a Seguridad que encuentre a los autores

Tras la aparición de tres pintadas en diferentes lugares de San Juan con simbología nazi, el presidente de la Sociedad Israelita de la provincia, Leonardo Siere, aseguró que estuvieron en contacto con la ministra de Gobierno, Fabiola Aubone y le solicitaron que la Secretaría de Seguridad identifique a los autores de los hechos.

“Estamos preocupados, estamos pidiendo que se hagan los mayores esfuerzos para identificar el origen de lo que está ocurriendo”, informó Siere a DIARIO HUARPE.

Aseguró que hace años en la provincia no registraban estas pintadas y menos con esta frecuencia por lo que se mostró preocupado y movilizado.

“No sólo hay conceptos que tienen que ver con simbología nazi sino que hay frases que llaman a la intolerancia y a la violencia y eso nos moviliza”, comentó haciendo referencia a la que apareció en las últimas horas en la esquina de Maipú y Sarmiento, en el departamento Capital.

Hasta el momento no les han comunicado ninguna identificación de responsables, razón por la que les solicitaron a los sanjuaninos que, en caso de que tengan información sobre esto, la aporten.

Además, le pidió a la sociedad que no minimice estas señales porque contribuyen a que la intolerancia vaya aumentando. “A las primeras señales o manifestaciones hay que actuar con firmeza, no ser indiferentes, no sacarle importancia, estar alertas y más juntos que nunca”, comentó.

Con respecto a la forma de combatir este accionar, opinó que la educación es la clave, razón por la que ellos generalmente recorren las instituciones educativas enseñando y formando a los alumnos.

“Tenemos que estar siempre unidos como sanjuaninos, repudiando todo tipo de mensajes de intolerancia y acciones de odio”, cerró el presidente de la Sociedad Israelita.

Las pintadas

Hasta este jueves detectaron tres pintadas con simbología nazi en diversos lugares de la provincia. Las primeras fueron en las sedes del Movimiento Social de los Trabajadores (MST) y de los medios de comunicación Canal 13 y Tiempo de San Juan. La otra apareció en la esquina de Maipú y Sarmiento: “Haga patria, mate un judío” rezaba el cartel que manos anónimas dejaron trazado con aerosol negro en una pared.

La semana pasada el local del MST fue vandalizado, también con un aerosol negro. La presidenta del partido, Mary Garrido, no dudó en repudiar el hecho que “es inadmisible en Argentina a 45 años de haber recuperado la democracia”. “Volveremos a convocar a todos los espacios políticos que defienden la democracia, a repudiar nuevamente estas expresiones fascistas”, enfatizó.