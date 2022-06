Tras los reclamos, prometen mejorar la atención médica en Chucuma

Tras los reclamos de los vecinos de Chucuma por la falta de atención médica este miércoles autoridades municipales y de salud se hicieron presentes en el lugar para asumir compromisos de mejoras.

“Nos han pedido que tengamos paciencia porque en los próximos 15 días van a mejorar el servicio de salud”, contó a DIARIO HUARPE, María del Mar López, vecina de Chucuma. “Esperemos que cumplan, porque así no podemos seguir”, agregó.

María contó que el reclamo se originó después de vivir, hace unos días, momentos tensos por una intoxicación con monóxido de carbono.

“Fuimos a la salita y no había nadie. Llamamos a la ambulancia que está en Astica y recién a los 40 minutos fuimos atendidas con mi madre de 77 años”, relató la vecina.

Según los pobladores la falta de personal para la atención primaria, las guardias médicas y el servicio de ambulancia se sufre desde siempre en Chucuma.

Ante la problemática el Intendente de Valle Fértil, Omar Ortiz, el Diputado Provincial, Silvio Atencio, la Presidente del Concejo Deliberante, Viviana Chávez, el Jefe de Zona, Juan Pablo Pacheco, la directora del Hospital Albarracín, Ana Crubiller, la Secretaria de Gobierno, Cristina Salinas y el Comisario del departamento, Fabián Correa, se presentaron en el lugar y dialogaron con los vecinos.

"Entendemos la situación, pero necesitamos un tiempo para gestionar cambios que mejorarán el servicio", manifestó Crubiller.

Entre las gestiones figuran apurar expedientes iniciados de nombramientos de dos auxiliares de enfermería, ampliar los horarios de atención de este servicio, capacitar a vecinos para que sean promotores de salud y analizar la posibilidad de conseguir una movilidad que cumpla la función de ambulancia.

"Nosotros hoy tomamos el reclamo de ustedes y veremos qué solución le podemos dar en el corto plazo", dijo Pacheco. "Le pedimos paciencia porque algo vamos a hacer", agregó.

La reunión concluyó con la promesa de una nueva reunión dentro de 15 días (como máximo), para confirmar las soluciones conseguidas.

"Nosotros solo estamos pidiendo y reclamando porque queremos estar seguros de que si a alguien de nuestro pueblo le pasa algo, va a contar con una asistencia médica confiable", dijo Cristina otra vecina de Chucuma. "Y también no me parece menor el hecho de tener o no una ambulancia, porque ante una urgencia estamos lejos", agregó.

La localidad de Chucuma se encuentra a más de 15 kilómetros de Astica (el centro regional sanitario de la zona sur) y a más de 70 kilómetros de San Agustín, la villa cabecera donde se encuentra el Hospital del departamento,

"Ojalá asuman el compromiso asumido porque estamos hablando de vidas humanas", manifestó María. "Y si no lo hacen, volveremos a manifestarnos", concluyó.