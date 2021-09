Tras ser desalojada, una pareja con dos bebés busca con desesperación donde vivir

Una familia vive horas preocupantes desde que la propietaria de la casa en la que vivía tomó la decisión de desalojarla. Cuidaba el domicilio a cambio de la estadía, pero eso cambió cuando la dueña dejó de respetar el contrato de palabra que tenían y, acompañada de la Policía, le pidió que se vaya. Será desalojado en horas y su única opción es la calle.

Hace casi un año que Brian Furlani, uno de los integrantes de la familia, acordó con una mujer de Alto de Sierra, Santa Lucía, que viviría en una casa de su propiedad a cambio de cuidarla. El lugar estaba inhabitable, no tenía techo, ni agua, ni luz, por lo que el joven tuvo que acondicionarla. Una vez realizados los arreglos correspondientes, se mudó al domicilio con su esposa y sus dos hijos –de un mes y un año y medio-.

La semana pasada la dueña de la casa fue con efectivos policiales a desalojarlos, porque quiere venderla. Como no firmaron ningún contrato, no pudieron hacer nada al respecto. Este jueves deben irse y no tienen a donde ir.

El joven se desempeña como ladrillero y lo que gana no es suficiente para abonar un alquiler. Por esto, pide que les den un lugar donde vivir, a cambio ofrece su labor como casero, que consiste en cuidado y mantención. El pedido es mucho más urgente de lo que parece, ya que uno de sus hijos tiene problemas de salud.

Para cualquier posible ayuda comunicarse con Erica Muñoz, madre de Brian, al 2644582654.