Tras serios incidentes que suspendieron el partido, Peñarol clasificó a la final

Se jugó este domingo por la tarde la revancha entre Peñarol y San Martín de Mendoza para definir quien iba a ser el ganador de la Región Cuyo. En la ida había ganado el Chacarero mendocino por 1 a 0 en su cancha y, hoy el partido de vuelta se jugó en el estadio Ramón Pablo Rojas de Chimbas donde el Bohemio lo ganaba por 3 a 0 y, tras serios incidentes entre los jugadores mendocinos y el árbitro, se suspendió el partido a los 27 minutos del segundo tiempo, por lo tanto Peñarol se metió en la final en busca del ascenso al Federal A.

El equipo de Cristian Bove estaba obligado a remontar el 1 a 0 en contra, por eso desde el minuto inicial salió a comérselo crudo a San Martín. La misión del Bohemio era convertir un gol antes de los 15 minutos y así fue. El reloj marcaba 14 minutos cuando Roberto Martín encaró por derecha, levantó el centro y, tras un rebote, Gustavo Pereira de volea marcó el primero del partido.

En ese momento la serie estaba igualada 1 a 1 pero el local no quería sorpresas. San Martín no reaccionaba y el Bohemio se lo llevaba por delante. El "Bibi" González tuvo un par de ocasiones claras de gol que no pudo convertir. Igual que una que tuvo Mario Rebeco -de buen partido- que remató fuerte ingresando al área y se fue arriba.

Hasta que a los 37 minutos llegó el segundo del Bohemio. Otro desborde de Martín por derecha que levantó el centro y, en una clara posición adelantada, otra vez apareció el "Gato" Pereira para poner el 2 a 0 con el cual se fueron al descanso.

El plantel de San Martín de Mendoza se notaba muy fastidioso por los fallos arbitrales del hombre de Tinogasta, Catamarca Juan Carlos Bazán, que más allá del segundo gol en posición adelantada, dirigió regularmente, pero los mendocinos que ya venían ensuciando el clima desde antes de empezar a jugarse la serie, venían dispuestos a embarrar el encuentro que lo ganaba bien el Bohemio.

En el complemento, en lo futbolístico seguía igual, con Peñarol siendo más punzante que su rival, a pesar que Biasoti tapó la única clara que tuvo el Chacarero con un cabezazo de Parodi. Por el momento el conjunto sanjuanino estaba arriba en la serie por 2 a 1 y con ese resultado pasaba a la final pero quería más.

A los 26 minutos, ya había ingresado Emanuel Gil en el Bohemio y, precisamente él tiró un gran centro para el ingreso por el segundo palo de Facundo González que de cabeza marcó el tercero que les daba mucha más tranquilidad.

Cuando San Martín debió sacar del medio para reanudar el juego, los jugadores del equipo mendocino empezaron a rodear al árbitro Bazán y, entre empujones y trompadas al juez y al asistente, la máxima autoridad del partido decidió suspender el partido a los 27 minutos con el resultado 3 a 0 en favor de Peñarol y seguramente con varios jugadores de San Martín informados.

Ahora Peñarol deberá esperar la resolusión del Tribunal de Penas del Consejo Federal, el cual seguramente le dará por ganado el partido al Bohemio que tendrá que jugar la final por el ascenso con el ganador de la Región Pampeana Norte que terminó siendo Independiente de Chivilcoy.