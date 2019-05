Tras triunfar en Tinelli, Melody estudiará canto

Lo que comenzó como un juego a los tres años, ahora se convirtió en un verdadero plan a futuro en la vida de Melody Carrizo. La pequeña de diez años que emocionó a todos con su música en el programa “Genios de la Argentina” que conduce Marcelo Tinelli, dijo que tomará clases para seguir perfeccionándose en algunos conceptos musicales. Seguramente, la noche del 23 de mayo para ella quedará guardada en su memoria, marcando la cumbre de lo que ella define como su "pasión".

De pequeña, cuando tenía apenas tres años subía a los escenarios a acompañar a sus padres. Ambos son cantantes, su madre Alejandra Márquez es solista y su padre Juan Carlos Carrizo formó parte del grupo Bohemios.com. “Nosotros la llevábamos a cada presentación, hasta que un buen día ella se animó a subir al escenario”, confesó Juan Carlos.

A los cinco años, Melody grabó su primer disco llamado “Infantiles Melodías”. El material contiene doce temas entre folclores y tangos. Ahora toca el teclado ya que fue un regalo de sus padres a los seis años y de ahí tomó dos meses de clases y luego fue todo de oído.

Desde la familia cuentan que "es tan grande el histrionismo que tiene", que gracias a una amiga de Alejandra se enteraron del casting de Tinelli y decidieron llevarla a probar suerte.

“Cuando me enteré que venían a tomar audiciones, justo iba camino a la escuela y mi mamá me dio a elegir, sin dudarlo me saqué el guardapolvo y fui a hacer fila para demostrar mi talento”, contó sonriente.