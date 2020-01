Tras una violenta discusión con su novio una mujer perdió la nariz

Los acontecimientos sucedieron en Toronto, Canadá, la noche del 31 de diciembre de 2019 mientras Allyson Danylko, una mujer de 24 años, estaba festejando junto a su novio, Nick Grewal, seis años mayor que ella. En medio de una fuerte discusión, el hombre la arrinconó contra el baño y comenzó a golpearla.

En una entrevista que le dio al diario canadiense Toronto Sun, la mujer dijo: “No quería que me fuera de viaje, me estaba mirando con una mirada de loco”. Respecto a la secuencia de los hechos, aseveró: “Me estaba acorralando en el baño y me sostenía contra la pared. Yo gritaba pero no me dejaba ir y él mientras me mordía la nariz”.

Fue entonces cuando la joven decidió correr a lo del vecino en busca de ayuda. “Estaba sangrando y lo esquive. Corrí hacia lo de un vecino y comencé a golpear su puerta corrediza. Parecía una eternidad, pero la policía vino y me metió en una ambulancia”. La Policía Regional de Halton confirmó al mismo diario que recibieron la llamada a las 6,22 de la mañana del 1 de enero de 2020.

“Se la comió o la tiro por el inodoro” aseveró Allyson luego de que la policía no pudiera encontrar los restos de su nariz. Además, ahora la joven deberá someterse a una cirugía plástica en marzo para que le reconstruyan la nariz con restos de su oído.