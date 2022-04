Trató de esquivar un pozo y no pudo, terminó con graves heridas y la imposibilidad de trabajar por seis meses

Yemina Olmos tiene 28 años y es kinesióloga. El lunes pasado protagonizó un siniestro vial que la dejó con graves heridas y la imposibilidad de trabajar por, al menos, seis meses. El hecho ocurrió sobre avenida Rawson y 9 de Julio, en el departamento Capital. La profesional comentó a DIARIO HUARPE que la rueda de su moto se trabó en un pozo que hay sobre el pavimento y cayó.

La joven iba a trabajar para asistir a un paciente. Explicó que llegó a esa intersección y se frenó con el semáforo. Cuando la luz se tiñó de verde avanzó, pero la rueda quedó atascada en ese pozo que tiene una prolongación sobre la calzada en forma de grieta, dividiendo la calle casi en dos bloques distintos.

Para evitar caerse, intentó permanecer parada, pero no lo logró. En este movimiento, se le dobló la rodilla hacia adentro, según lo que relató. Olmos indicó que la moto le cayó encima. El rodado estaba encendido, por lo que terminó arrastrándola por un largo tramo de la calle.

La ambulancia que fue a auxiliar a Yemina. Foto: gentileza.

Pese a lo angustiante que resultó la situación, Yemina comentó que pasó cerca de diez minutos tendida sobre el pavimento. Aseguró que ninguna persona se ofreció a darle ayuda.

“Tuve que agarrar el manubrio de la moto y empezar a tocar, como pude, la bocina”, contó angustiada.

Precisó que una chica observó este accionar y fue a tranquilarla. Le contó que era médica y esto calmó un poco su preocupación de no poderse levantar de la calzada.

Son dos grietas. Foto: gentileza.

Con la ayuda de otros que se sumaron, pudo reincorporarse. Recordó que el dolor era insoportable y que no podía caminar. Avisó a la empresa para la que cumple servicios (SMI) y una ambulancia que estaba en la estación de servicio de esa zona la asistió.

La damnificada presentó distensión de ligamentos comunes y cruzados. Además, tiene una fractura en una de sus rodillas. Los médicos le dieron tres meses de recuperación antes de poder operarla, ya que su rodilla no se encuentra en estado como para llevar a cabo una intervención quirúrgica de manera inmediata.

“A mí me afecta en mi trabajo, porque son tres meses parada hasta que me puedan operar y tres meses más de recuperación. Tengo familia y dependemos de mi trabajo”, explicó consternada.

Yemina apuntó al mal estado de las calles. “Este accidente me pasó a mí, pero le puede pasar a cualquiera. Yo, dentro de todo, tuve suerte porque atrás no venía ningún auto, si no me podrían haber atropellado”, concluyó.