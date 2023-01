¡Tremendo! Tyson Fury y su propuesta a Francis Ngannou tras salir de UFC

Luego que Francis Ngannou abandonara UFC, fue Tyson Fury quien apareció de inmediato con una propuesta. Si bien no tendrá inconveniente alguno en continuar con su carrera en las MMA, desde el boxeo también lo quieren tentar. "El Rey Gitano" quiere cruzarse contra el camerunés en un cuadrilátero. De hecho, si se cae el combate con Oleksandr Usyk, sólo pensará en "The Predator".

Claro está que Tyson Fury ya dejó en claro lo que opina en diferentes oportunidades. Sin embargo, una vez más hizo foco en el ahora excampeón de los Peso Pesado de UFC. Está interesado en enfrentarse a Ngannou a continuación. Con un récord perfecto de 33-0-1 como actual campeón de la máxima categoría del CMB, el británico espera poder concretar su deseo. Eso, ya que las estadísticas lo marcan como favorito.

Publicidad

Sin embargo, tener al camerunés en frente no es nada fácil, ya que logró liquidar a tremendos peleadores en el octágono. "Francis Ngannou, sé que no tienen contrato con el UFC. ¿Quieres ganar algo de dinero de chico grande? Ven a ver 'The Gypsy King' y hagamos una gran, gran pelea por el MF más malo del planeta. Pongámoslo en marcha, picante, en una jaula, guantes de cuatro onzas, bajo Queensberry, y tengamos un árbitro rudo como 'Iron' Mike Tyson. Oh, ¿acabo de vender eso al mundo?", partió diciendo en Segundos de boxeo.

Registrate al Newsletter Recibí las noticias recomendadas en tu bandeja de entrada Registrate {{msj}} {{msj}}

¿Se viene Tyson Fury vs. Francis Ngannou?

Luego, en entrevista con MMA Junkie, Tyson Fury también expresó: “Recuerda, van a decir muchas cosas. Van a estar tratando de golpearme, devaluarme. Pero pase lo que pase, debes recordar quién es el verdadero rey. El mejor peso pesado del mundo. Soy el mejor peso pesado del mundo y no me importa lo que digan por ahí. Hey hombre. Soy el hombre, ¿sabes? Soy el mejor, soy el rey".

Siendo de esa manera, Tyson Fury y Francis Ngannou podrían verse las caras este año en el ring de boxeo. Incluso, el camerunés estuvo soñando con cruzar a dicho deporte durante la mayor parte de su vida, más aún antes de comenzar a practicar MMA por primera vez. Ahora el afriano es agente libre y no tiene ninguna traba para negociar con las diferentes empresas o propuestas que le lleguen.