Tres compañías consiguen financiamiento por US$ 62,5 millones y otra sale a buscar US$ 83 millones

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

Tres empresas que cotizan en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires obtuvieron financiamiento a través del mercado de capitales por US$ 62,5 millones, en tanto que otra firma saldrá a buscar US$ 83 millones también mediante la emisión de instrumentos financieros, según informaron a la Comisión Nacional de Valores.



La agropecuaria Cresud colocó tres series de obligaciones negociables, dos en dólares y una en pesos, que en total significaron la obtención de recursos por US$ 51.430.063,58 para la compañía.



La primera de ellas, Clase XXVI, se emitió por $ 1.095.163.208, equivalentes a US$ 18.221.591,54, con vencimiento el 30 de enero 2021, y a una tasa de interés Badlar privada que ayer cerró a 34,5% anual más 6,5 puntos porcentuales.



La segunda, Clase XXVII, se hizo por US$ 5.746.525, con vencimiento el 30 de julio de 2021 y a una tasa de 7,5% anual; y la última, Clase XXVIII, por US$ 27.461.947, hasta el 30 de abril de 2021, con un 9% de interés anual.



Por su parte, la desarrolladora inmobiliaria TGLT emitió una ON por US$ 6 millones que fue suscripta por Argentum Investments, con fecha de vencimiento el 31 de diciembre de este año, y un interés del 12% anual.



En tanto el Banco Mariva colocó valores de corto plazo por $ 300 millones, equivalentes a US$ 5 millones, con un margen de corte de 600 puntos básicos, lo que significa una tasa nominal anual de 37,56%, hasta el 27 de octubre próximo.



Por su lado, Telecom saldrá esta tarde al mercado a ofertar dos series de ON por $ 1.500 millones en conjunto, pero ampliables hasta $ 5.000 millones.