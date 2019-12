Tres equipos de la Superliga regresan de sus vacaciones luego de la Navidad

Godoy Cruz de Mendoza, con Mario Sciacqua como nuevo entrenador; Patronato de Paraná y Talleres de Córdoba serán los tres primeros equipos de la Superliga en retornar mañana de sus vacaciones para comenzar la pretemporada.



El "Tomba" mendocino, ubicado en el último puesto con nueve unidades en 16 fechas, iniciará un nuevo ciclo técnico esta temporada, que inició sin éxito Lucas Bernardi y luego continuaron Javier Patalano y Daniel Oldrá.



Sciacqua, de 49 años, tendrá como objetivo mejorar la posición del club en la tabla de los promedios de la próxima temporada, en la que hoy ocupa el puesto 22 sobre 24 equipos.



El santafesino es un técnico especialista en la lucha por la permanencia por su experiencia en Colón de Santa Fe, Gimnasia de Jujuy, Olimpo de Bahía Blanca, Quilmes y Patronato de Paraná, al que dirigió en esta misma campaña.



Su grupo de trabajo estará compuesto por Facundo Besada y Adrián Coria como ayudantes de campo y Marcelo Avaro como preparador físico y el debut será nada menos que ante River Plate, el sábado 25 de enero a las 21.45 en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza.



En su primer entrenamiento, el plantel de Godoy Cruz tendrá dos nuevas caras: el lateral izquierdo Enzo Ybañez, procedente de Argentinos Juniors, y el marcador derecho Gabriel Carrasco, de Lanús, quienes acordaron su incorporación a préstamo.



Patronato, uno de los tres equipos ubicados en zona de descenso junto a Gimnasia y Esgrima La Plata y Aldosivi de Mar del Plata, será otro de los adelantados en la vuelta al trabajo, que se producirá este jueves a las 18 en el predio La Capillita.



Los entrerrianos también transitan un nuevo ciclo técnico a cargo del ex Temperley y Aldosivi Gustavo Álvarez, que debutó en la última fecha de este año (0-1 vs. Vélez) en reemplazo de Sciacqua.



El "Patrón" trabajará en su provincia hasta el jueves 9 de enero, se concentrará en el Gran Hotel Paraná desde el lunes 6 y viajará a Buenos Aires hasta el 13 para realizar partidos amistosos ante Nueva Chicago y Atlético Tucumán.



El sábado 18 tendrá el último ensayo ante Atlético de Rafaela, antes del primer partido oficial de 2020 frente a Banfield (domingo 26 de enero a las 17.35), en el que buscará volver al triunfo después de once fechas.



Con menos apremios pero con la misma prisa por regresar al trabajo, el plantel de Talleres se entrenará mañana en Córdoba bajo las órdenes de su entrenador uruguayo Alexander "Cacique" Medina.



La "T" recibió una gran noticia a fines de la semana pasada cuando el club confirmó en sus redes sociales la continuidad del delantero colombiano Dayro Moreno.



El objetivo ahora será retener a Nahuel Bustos, de 21 años, segundo máximo anotador de la Superliga con ocho tantos, cuyo nombre se menciona como posible refuerzo de Boca Juniors y River Plate.



Talleres trabajará hasta el próximo lunes 30, luego ingresará en un nuevo receso hasta el jueves 2 y viajará al predio de Defensa y Justicia en la localidad de Bosques para prolongar su preparación.



Precisamente el "Halcón" de Florencio Varela será su rival el sábado 26 de enero a las 17.35 en el estadio Norberto Tomaghello, en el reinicio del torneo argentino.