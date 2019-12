Tres gremios educativos de la CGT señalaron preocupación por suspensión de la movilidad

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El secretario de Políticas Educativas de la CGT y titular de la Unión Docentes Argentinos (UDA), Sergio Romero, expresó hoy su "preocupación" por "el contenido de los artículos 51 y 52 del proyecto de ley de suspensión de la movilidad jubilatoria docente de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) por 180 días". indicó el dirigente.



A esa "preocupación" de Romero se sumaron hoy los titulares de la Confederación de Educadores Argentinos (CEA), Fabián Felman, y de la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET), Sara García, ante "la suspensión por 180 días de la movilidad jubilatoria", que analiza por estas horas el Parlamento nacional.



Un comunicado conjunto de los tres gremios educativos cegetistas señalaron que si bien "coinciden" con "el espíritu general de la iniciativa, ya que intenta favorecer a los sectores mas rezagados", expresaron que "no es justo perjudicar a más de 150 mil jubilados docentes que perciben haberes que de ninguna manera son de privilegio".



Los sindicalistas resaltaron que "la movilidad jubilatoria es un derecho al que se accedió luego de intensas luchas y reclamos", y destacaron que en muchos casos y no obstante cobrarse esa movilidad, "se trata de valores que no por mucho superan la llamada línea de pobreza, ya que el promedio salarial de esos beneficiarios es de 44 mil pesos".



Los gremialistas exhortaron a los legisladores a "no suspender la movilidad, porque ello significaría continuar con el deterioro de los ingresos ya duramente castigados".