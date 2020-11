Tres historias y un mismo dolor: el recuerdo de los submarinistas del ARA San Juan

Eran las 7,19 del 15 de noviembre de 2017 cuando las autoridades navales perdieron contacto con el submarino ARA San Juan en las aguas del Atlántico Sur. En esta nave perdieron la vida 44 submarinistas, entre ellos los sanjuaninos Cayetano Vargas, Ricardo Alfaro y Enzo David Martín Silva.

Cayetano Vargas tenía 46 años, estaba casado, tenía dos hijos y hace algunos años vivía en Mar del Plata.

A 3 años de la tragedia DIARIO HUARPE habló con las personas que viven sus días acompañados por el recuerdo de los marinos sanjuaninos.

María Eugenia Ulivarri Rodi estaba comprometida con Enzo David Martín Silva, la joven abogada de 33 años también trabajaba en la Armada y llegó al rango de Teniente de Fragata. Contó que pidió la baja después de la muerte de Enzo, ella nació en Mar del Plata pero como tiene a toda su familia en Salta, volvió con sus afectos cuando se alejó de la fuerza.

Renzo David Martín Silva tenía 32 años y esta a pocos meses de casarse. Foto: Archivo DIARIO HUARPE.

"Pedí la baja porque me sentía decepcionada, es más antes de irme le dije a uno de los jefes que ellos dejaron abandonados a sus hombres y eso no se hace. Ya no podía seguir trabajando ahí", aseguró la chica que estaba a punto de casarse con Enzo.

La joven contó que su novio no estaba destinado a trabajar en el ARA San Juan ya que era un viaje muy extenso, de 45 días y él tenía labores que cumplir en unas oficinas.

"Se embarcó en el ARA porque el mismo hizo distintos trámites gasta que logró que lo asignarán a esta navegación soñaba con viajar en el ARA porque llevaba el nombre de su provincia me decía", aseguró María Eugenia al recordar los días previos al viaje.

Después de la tragedia naval se habló en muchas oportunidades de que la nave tenía falencias estructurales, ante la pregunta de si Renzo le había contado algo sobre esto María Eugenia aseguró que ella siempre prefiero no saber nada. "Una de las últimas veces que habló conmigo me dijo que les había pasado algo, yo le respondí que prefería que no me contara porque faltaban 15 días para que vuelva y no quería sufrir pensando que podía estar en peligro", relató.

Enzo junto a María Eugenia, ella contó que esta es una de las fotos que más ama. Foto: Gentileza.

"La verdad es que yo no quería que viajar pero también entendía que era su pasión y que no podía evitar que lo hiciera. En una charla que tuvimos yo le dije yo sabía que él era feliz viajando, pero que si no viajaba me haría feliz a mi. Él me sonrió y igualmente fue a cumplir sus sueños y nunca volvió", recordó María Eugenia.

Sobre la investigación judicial que se sigue para esclarecer qué sucedió con la nave, la chica contó que ella no cree que se llegue a saber la verdad. Hasta llegó a decir que el descubrimiento de los restos de la nave 1 año después de la tragedia fue más bien "un montaje, un show para dar por concluido el tema".

Antes de terminar la chica agradeció la entrevista ya que asegura que los medios y la sociedad es general siempre puso la mirada en las esposas de los submarinistas. "También estamos las novias que sufrimos por la pérdida porque amábamos a nuestras parejas", concluyó la chica que aún atesora entre sus recuerdos muchas fotos con quien supo ser su prometido.

Luisa Rodríguez es la madre de Ricardo Alfaro y se convirtió en una de las referentes entre los familiares de los fallecidos en el ARA San Juan. La mujer se mostró esperanzada por lo que definió como avances en la causa.

Es que Luisa cree que el cambio de gobierno puede ayudar a que la investigación avance y se logre determinar qué fue lo que pasó. Sobre los hechos que fueron sucediendo después de la desaparición de la nave, la mujer contó que descree de muchas cosas.

Luisa aseguró no cree que la nave estuvo perdida sino que las autoridades siempre supieron en donde estaba el submarino hundido. "A más tardar al quinto día, ellos ya debieron saber dónde estaba el ARA, lo que no entiendo es porque nos dejaron sufrir de esa manera a los familiares que nos volvimos locos de desesperación", aseveró.

Sobre el hallazgo de la nave que ocurrió el 17 noviembre de 2018, la mujer aseguró que cuando les mostraron las fotos de los restos del submarino pudo ver hasta la ropa de gala de los submarinistas como reposando en el fondo.

"Parecía que la acaban de poner ahí no puede ser que las cosas se vieran así si en verdad las imágenes corresponden a elementos que ya llevaban un año debajo del mar. Esto no es lógico", aseguró la mujer

Sobre Ricardo Luisa contó que él era el hijo del medio y tenía dos hermanas y agregó que por se el único varón de la familia era muy mimado.

Ricardo Alfaro tenía 37 años, estaba casado y tenía dos hijos. Foto: Archivo DIARIO HUARPE.

"Siempre fue muy compañero conmigo, cuando era chico y yo tenía guardia por mi trabajo como enfermera, él me esperaba con el agua caliente para el mate. Me entendía, podíamos hablar de todo", recordó.

Luisa contó que un tío de Ricardo combatió en Malvinas y tal vez esto despertó el interés del joven por la milicia, rindió el examen para entrar a la Armada y obtuvo una de las mejores calificaciones.

"Un día vino emocionado y me dijo que había aprobado y yo vi cómo le brillaban los ojos, sabía que era su sueño y siempre acompañé y respeté que cumpliera con su vocación", contó la mujer que ahora tiene dos nietos que son hijos de Ricardo.

Al recordar los días de angustia después de la tragedia Luisa rememoró el peor momento. "Mi hijo tenía un compañero que se llama Alfonso, un día íbamos con este joven en el auto cuando mi nieto lo miro y le dijo: «vos que sos amigo de mi papá, me podés decir dónde está mi papi», ninguno supo qué decir se hizo un gran silencio".