Un dramático naufragio en el departamento de Ñeembucú, Paraguay, dejó como saldo la muerte de tres mujeres, una de ellas menor de edad, y mantiene en vilo a una familia argentina que este fin de semana atravesó una de sus pérdidas más dolorosas. El episodio ocurrió en la zona del paraje Valle Encantado, cuando una embarcación que retornaba hacia Argentina no resistió las severas condiciones climáticas.

Según informó la Comisaría 16 de Cerrito, la lancha en la que viajaba el grupo fue sorprendida por fuertes ráfagas de viento y una intensa corriente producto de las tormentas registradas el sábado por la noche. La precaria estructura de la embarcación fue insuficiente para enfrentar el temporal y terminó dándose vuelta en medio del cauce, provocando una escena desesperante marcada por gritos de auxilio y la oscuridad de la madrugada.

Mientras dos menores de edad, de 11 y 16 años, lograron sobrevivir gracias a la acción inmediata de pescadores de la zona que se arrojaron al agua para rescatarlos, el naufragio se cobró la vida de tres integrantes de la misma familia. Las víctimas fueron identificadas como Sandra Elizabeth Maidana Careaga, Luz Rocío Maidana Careaga y la menor Nahiara Ailín Maidana Alfaro.

El siniestro ocurrió cerca de la medianoche, cuando la familia emprendía el regreso hacia Argentina tras pasar la jornada en una isla turística próxima a Cerrito. Los relatos de quienes participaron del rescate describen una escena marcada por la desesperación y la impotencia, donde la fuerza del río superó cualquier intento por controlar la embarcación.

La Prefectura paraguaya continúa con los operativos de búsqueda para localizar a un hombre que viajaba en el mismo contingente y que permanece desaparecido desde el naufragio. Los rastrillajes se realizan por agua y por tierra, con apoyo de embarcaciones menores y presencia de familiares que aguardan noticias en el lugar.

Las autoridades locales insistieron en extremar las medidas de precaución al navegar por la cuenca del Paraná, especialmente ante la persistente inestabilidad climática que afecta la región. El dolor por la tragedia se mezcla ahora con la esperanza de encontrar con vida al hombre que aún falta, mientras el río sigue siendo el silencioso testigo de una noche que marcó para siempre a una familia argentina.