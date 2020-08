Tres referentes del deporte sanjuanino analizaron la vuelta a Fase 1

Cuando hasta hace algunos días atrás San Juan era la provincia con mejor estatus sanitario del país, con los contagios que aparecieron en el departamento Caucete, el gobernador Sergio Uñac debió anunciar el regreso a la Fase 1 y en consecuencia se comenzó a restringir muchas actividades, entre ellas, la deportiva.

Los deportistas sanjuaninos en su gran mayoría habían vuelto a la actividad de los entrenamientos y, en algunos casos, estaban próximos a regresar con la actividad oficial en ciertos y determinados deportes. Uno de ellos es el turf, que tenía todo planificado para retornar el próximo 30 de agosto, pero quedará suspendido hasta nuevo aviso. Tres referentes del deporte sanjuanino analizaron la situación que atraviesa la provincia, se trata de Facundo Della Motta (automovilista), Nicolás Tivani (ciclista) y Gonzalo Tellechea (triatlonista).

Facundo Della Motta

El automovilismo argentino planea regresar el 30 de agosto o el 6 de septiembre con la tercera fecha del torneo 2020 del Turismo Carretera, que se realizará en el Autódromo Roberto Mouras de La Plata. Así quedó definido luego de un encuentro que mantuvieron miembros del Gobierno nacional con representantes de la Asociación Corredores Turismo Carretera.

A propósito, Facundo Della Motta dialogó en exclusiva con DIARIO HUARPE y dio su opinión al respecto. "Por supuesto que afecta, como a todos, pero son momentos donde el bien común pesa más que el individual. Así que debemos ser solidarios y respetar todas las indicaciones de la gente que sabe del tema", dijo.

Además, señaló la imposibilidad de entrenar como lo venían haciendo. "No será lo mismo, pero con voluntad en casa se puede entrenar. Ojalá con estos 14 días iniciales se logren los objetivos para empezar a flexibilizar la movilidad nuevamente, pero para eso todos debemos ser responsables de nuestros actos", sostuvo.

En caso que se corra el 30 del corriente mes, Della Motta tendrá que subirse a su Torino para correr por la tercer fecha en La Plata y al respecto adelantó que "según el fin de semana que se corra, yo estaré viajando el miércoles previo y recién el viernes antes de la carrera me harán el testeo para poder correr el domingo".

Nicolás Tivani

Uno de los mejores ciclistas de la provincia de San Juan es Nicolás Tivani. También analizó el presente, sabiendo que todos los ciclistas venían entrenando desde hace un tiempo para volver a correr oficialmente. En un principio la fecha del regreso, según lo anunciado por los dirigentes de la Federación Ciclista Sanjuanina, sería el primer fin de semana de noviembre con el inicio de la temporada de ruta.

Nicolás también le dijo a este medio su opinión: "Me parece perfecto que hayan suspendido todo de nuevo, porque estamos en un momento muy complicado, con todo esto del virus nada es sencillo", señaló el ciclista de la Agrupación Virgen de Fátima.

En cuanto a la restricción de los entrenamientos, opinó "sí complica un poco que se corten los entrenamientos, pero debemos ser responsables por todo lo que está pasando y cuidarnos nosotros y a todos a nuestro alrededor. Ojalá todo esto acabe pronto y podamos volver a la normalidad".

"A partir de ahora tendremos que volver a entrenar en casa, si bien atrasa un poco lo que uno venía haciendo, pero como decía antes, tenemos que ser consciente y pensar en frío para pasar estos tiempos difíciles", cerró Tivani.

Gonzalo Tellechea

El atleta olímpico que venía entrenándose para estar de la mejor manera para cuando se decida que haya una competencia oficial, también dio su opinión este diario con respecto de lo que viene aconteciendo en San Juan en los últimos días.

"No me gusta dar una opinión sobre lo que está pasando para no generar un malestar. Por eso dejo todo en manos de los médicos, de los infectólogos, que son ellos los que están pensando en cómo reaccionar y lo que pasa de un día para otro en cuanto a las urgencias. Deben tener todo planificado ya, entonces una opinión mía puede ser del momento y creo que hay que respetar a los profesionales", comenzó diciendo Gonzalo.

"En cuanto a la actividad deportiva, sin dudas que vamos a retroceder porque prácticamente se estaba entrenando con total normalidad, pero esto es una situación especial, es un calendario deportivo especial y uno tiene que ubicarse en el contexto, ya que hay vidas en riesgo y hay que respetar eso. Empresas que se están fundiendo también, por eso no me voy a poner en exigente yo porque no pueda entrenar, teniendo en cuenta que en mi casa también puedo entrenarme, puedo hacer rodillo", sostuvo.

"Creo que hay que buscar una salida que ya está establecida, porque vamos a tener que convivir con esto, pero sí sería bueno una convivencia con más cuidados y con más permisos, me parece lo ideal. Pero eso es un todo un tema porque la gente es un poco transgresora por naturaleza, por lo tanto, se juntan los dos extremos. Tienen que limitar un poco más porque la gente transgrede, pero obviamente la salud no tiene que limitarse 100% al Covid, sino que hay miles de personas con otros problemas que también forman parte de la salud. Por eso creo que debe haber un punto medio", cerró Gonzalo Tellechea.