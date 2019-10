Tribunal volvió a rechazar la excarcelación al sindicalista Omar "Caballo" Suárez

Hace 1 hora

El ex sindicalista del SOMU Omar "Caballo" Suárez seguirá detenido con prisión preventiva bajo arresto domiciliario mientras es juzgado por supuesta "asociación iícita" e "interrupción de vías navegables".



El Tribunal Oral Federal 4 rechazó un nuevo planteo de excarcelación formulado por la defensa del procesado ex titular del Sindicato de Obreros Marítimos Unidos, informaron fuentes judiciales.



Suárez es juzgado por los jueces Néstor Costabel, Gabriela López Iñiguez y Daniel Obligado.



El sindicalista tiene arresto domiciliario por su estado de salud.



En septiembre último, el Tribunal prorrogó por seis meses la prisión preventiva que se le dictó en 2016 porque, en caso de recuperar la libertad, podría entorpecer el curso de la investigación.



Al negarle ahora la excarcelación, los jueces sostuvieron que esas condiciones no variaron.