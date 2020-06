Trillizos sanjuaninos: Ciro recibió el alta y finalmente la familia obtuvo la foto que quería

El pasado 18 de mayo nacieron trillizos en el Hospital Doctor Guillermo Rawson. Aaron, Melody y Ciro son los hijos de Flavia Díaz y Darío Castillo.

A Melody y a Aaron les dieron el alta el 9 de junio, pero Ciro debió permanecer en el hospital alimentándose hasta alcanzar los 2.100 kilogramos que son necesarios para ir a casa.

La madre de los 3 bebés había dicho que “no les voy a sacar fotos a mis trillizos hasta que estén los tres en casa. Tienen que salir los tres”. Y eso finalmente se cumplió.

Tras 33 días internado, este viernes le dieron finalmente el alta a Ciro. La madre Flavia llevó a Melody y a Aaron a control médico. Fue ahí cuando le dieron la noticia más esperada.

Darío, el papá, se encontraba trabajando y su esposa no le dijo de la noticia. Esperó que llegara a casa y se encontrara con la sorpresa. “No me dijo nada. Yo estaba trabajando, llegué a casa y me encontré con él ahí. Cuando llegué vi que eran 3 y me emocioné”, contó Darío a DIARIO HUARPE.

“Estoy agradecido de la vida, muy contento”, dice el hombre que este próximo domingo vivirá un Día del Padre especial al tener a toda su familia en casa.

“Lo único que pienso ahora es en alzarlo. Lo quiero tener en brazos. Me va a sobrar tiempo y brazos para estar con él, pero quiero estar con él”, afirma el papá de 29 años.

Quien también esperaba por la llegada de Ciro es su hermano mayor Luciano, de 7 años. El “protector”, como lo define su padre, aguardaba ansioso el momento en que llegara el pequeño que faltaba y cuando lo hizo, lo recibió con puro amor.

“Luciano lo quiere alzar a Ciro. Con Aaron y Melody quiere hacer esto y aquello; está muy emocionado. Él quería un hermanito, bueno ahora tiene 3 para jugar”, cuenta Castillo y se ríe al imaginar lo que será eso.

Sobre lo que se viene ahora que están todos en la casa, el padre de los 3 varones y una nena lo tiene muy en claro: “Ahora hay que remarla, hay que hacer un esfuerzo por ellos tres y por Luciano”.

“Lo único que pido es un trabajo estable, lo demás viene solo”, comenta el padre y repite antes de cortar la llamada: “Estamos muy felices”.