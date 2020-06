Trillizos sanjuaninos: nacieron hace un mes, uno sigue internado y su madre lo espera para la foto familiar

“Yo no les voy a sacar fotos a mis trillizos hasta que estén los tres en casa. Tienen que salir los tres", dice Flavia Díaz.

Flavia, de 27 años, es mamá de los trillizos sanjuaninos que nacieron el 18 de mayo de este año. Todos quedaron internados en neonatología del Hospital Rawson debido a su bajo peso. El martes 9 de junio a Melody y Aaron les dieron el alta, Ciro aún está en el hospital alimentándose hasta alcanzar los 2.100 kilogramos que son necesarios para volver a casa. Ya pesa 1.950 kilogramos y los médicos le anticiparon a Flavia y Darío, su esposo, que si sigue así le van a dar el alta el jueves o viernes de esta semana.

“Gracias a Dios esta semana los voy a tener a mis tres niños en la casa”, dice.

Anhela que el tan esperado momento ocurra este jueves, día en que los bebés cumplen su primer mes. Si esto ocurre, les van a poder sacar esa foto que espera con ansias para retratarlos en su hogar.

Ese 18 o 19 de junio va a poder mostrar el crecimiento de sus pequeños a través de WhatsApp. Actualmente se los muestra a sus contactos a través de su foto de perfil en la que los pueden ver recién nacidos. Es la única que tienen juntos, la única que les tomó. La próxima será cuando los hermanos ya estén todos en su casa, en el asentamiento San Judas, de Santa Lucía.

Con esa imagen que les tomará va a poder mostrarles sus hijos a sus familiares que cada día le consultan sobre el estado de salud. Actualmente solo sus padres y los de su marido conocen a Melody y a Aaron. Cuando fueron lo hicieron con barbijos y “con muchos cuidados”, cuenta Flavia. Sus 9 hermanas esperan con muchas ganas que todo salga bien y los bebés puedan reencontrarse.

Mientras tanto, el otro hijo del matrimonio, Luciano de 7 años, se queja porque sus padres les prestan mucha atención a sus hermanos. “Le demostramos mucho amor. Tratamos de que entienda que a él también lo vamos a seguir cuidando, pero igual a veces no los toca, o quiere alzarlos sólo él”, cuenta la mamá de los 4 niños.

─Y no me quiero imaginar cuando venga el otro a la casa ─dice.

En el mes del nacimiento de los trillizos, los sanjuaninos colaboraron con la familia porque es de bajos recursos y no tenían suficiente dinero para comprarles ropa y pañales a los tres. Una mujer comenzó una campaña a través de las redes sociales y de mensajería y cientos de personas se sumaron. Le donaron hasta 3 changuitos para que los paseé cuando la pandemia termine.“Ya no nos hace falta nada, gracias a Dios tenemos todo”, dice su madre con humildad.

Ruth Fernández vive en el mismo asentamiento que Flavia, pero mucho no se conocían. Hablaban de vez en cuando, aunque sus conversaciones fueron cada vez más largas y frecuentes cuando la mujer se enteró que su vecina estaba embaraza de trillizos.

“Me conmovió mucho su situación. Cuando me enteré que eran tres, me morí de amor”, cuenta Fernández.

Supo de la llegada de los niños por los estados de WhatsApo que usó su conocida para dar la noticia. También sabía que la situación económica que estaban atravesando era “complicada”. Así que no dudo y empezó a recolectar ropa para los bebés.

Primero les pidió a sus amigas algunas prendas de cuando sus hijos eran chicos. La noticia empezó a correrse hasta que llegó a una mujer religiosa que hizo el pedido en grupos de oración en los que participaba. El reenvío de los mensajes y las redes sociales hicieron que la voz de Ruth no tuviera límites.

“Fue algo espectacular, mucha gente me trajo muchísimas cosas, mucha ropa y pañales, se nota el amor que le pusieron a su acción. Hasta ropa para Flavia donaron”, cuenta. Llegó a juntar unas 30 bolsas que le llevó a su vecina apenas le dieron el alta en el hospital.

“La respuesta fue de toda la provincia. No me sorprende porque sé que los sanjuaninos somos solidarios y buenos, pero jamás me imaginé que iba a llegar a tantas personas”, cierra emocionada al revivir su accionar solidario.