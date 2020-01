Triunfo de Minnesota, con Prigioni como entrenador asistente

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

Minnesota Timberwolves, con el argentino Pablo Prigioni como entrenador asistente, venció anoche a Portland Trail Blazers, por 116 a 102, en uno de los partidos jugados anoche en una nueva jornada de la NBA celebrada anoche.



El alero canadiense Andrew Wiggins fue el líder del ataque de Timberwolves (15-22), al conseguir 23 puntos y ocho asistencias, con la colaboración del pivote senegalés Gorgui Dieng que aportó un doble-doble con 12 puntos y 10 rebotes.



Minnesota ganó el tercer partido de los últimos cuatro disputados y volvieron a sufrir la ausencia del pívote estelar, el estadounidense de origen dominicano Karl-Anthony Towns, que perdió 11mo. encuentro consecutivo al no estar recuperado del esguince que sufre en la rodilla izquierda.



El base Damian Lillard lideró a Portland con 20 puntos y ocho de las 13 asistencias de los Trail Blazers, que nunca pudieron meterse en el partido.



El escolta CJ McCollum y el pívot Hassan Whiteside agregaron 15 puntos cada uno, que tampoco pudieron impedir la derrota, la séptima en los últimos nueve partidos que jugó Portland (16-23).



Otros resultados: Detroit Pistons 112-Cleveland Cavaliers 115, Philadelphia Sixers 109-Boston Celtics 98, Oklahoma City Thunder 113-Houston Rockets 92.



Partidos para hoy: Washington Wizards-Atlanta Hawks, New York Knicks -New Orleans Pelicans, Brooklyn Nets-Miami Heat, Chicago Bulls-Indiana Pacers, Memphis Grizzlies-San Antonio Spurs, Phoenis Suns-Orlando Magic, Utah Jazz-Charlotte Hornets, Dallas Mavericks-Los Angeles Lakers, Sacramento Kings-Milwaukee Bucks, Los Angeles Lakers-Golden State Warriors.



En el Este el puntero es Milwaukee Bucks con 33-6, seguido por Miami Heat con 27-10, Boston Celtics 25-11 y Toronto Raptors 25-13, mientras que en el Oeste Los Angeles Lakers suma 30-7, seguido por Denver Nuggets con 26-11, Los Angeles Clippers 26-12 y Houston Rockets 25-12.