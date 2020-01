Triunfos de Chiefs y Brumbies en el inicio del Super Rugby 2020

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

Chiefs venció a Blues, ambos de Nueva Zelanda, por 37 a 29, y Brumbies superó a Reds, los dos de Australia, por 27 a 24, en sendos partidos jugados hoy en el inicio del Super Rugby 2020, certamen en el que compiten franquicias de los países más poderosos del hemisferio sur y que organiza la Sanzaar.



En el estadio Eden Parks de Auckalnd, Chiefs inició la temporada con un triunfo frente a Blues por 37 a 29 con tries de Samisoni Taukei'aho (2), Pita Sowakula, Aidan Ross y Solomon Alaimalo, tres conversiones y un penal de Aaron Cruden.



Para Blues los tries fueron sumados por Rieko Ioane (2), Tony Lamborn y Kari Tu'inukafe, tres conversiones de Stephen Profeta y un penal de Harry Plummer, señaló el sitio oficial de la Sanzaar.



En tanto, en el GIO Stadium de Canberra, Brumbies superó a Reds por 27 a 24 con tries de Irae Simone, Tom Wright, Folau Faing'a y Thomas Banks, con dos conversiones y un penal de Noah Lolesio.



Para Reds los 24 tantos se concretaron con tries de Henry Speight, Bryce Hegarty y Harry Wilson; tres conversiones y un penal de Bryce Hegarty.



La fecha continúa hoy con Sharks (Sudáfrica)-Bulls (Sudáfrica) a las 14.10 de Argentina y mañana con Sunwolves (Japón)-Rebels (Australia) desde las 0.45, Crusaders (Nueva Zelanda)-Warathas (Australia) a las 3.05, Stormers (Sudáfrica)-Hurricanes (Nueva Zelanda) a partir de las 10.05 y Jaguares-Lions (Sudáfrica) desde las 20.