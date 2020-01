Triunfos de Guaraní de Paraguay y Barcelona de Ecuador por la Libertadores

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

Guaraní, de Paraguay y Barcelona, de Ecuador debutaron esta noche con sendos triunfos como visitantes en la Fase Previa 1 de la Copa Libertadores.



Guaraní, de Asunción, conducido por el argentino Gustavo Costas y con sus compatriotas, el arquero Gaspar Servio, Hernán Lopes, Guillermo Benítez y Nicolás Maná, más el paraguayo Rolando García Guerreño (ex Lanús) en cancha, derrotó 1 a 0 en Oruro a San José, de Bolivia, dirigido por el también argentino Omar Asad, con gol del paraguayo Cristian Báez (ex Independiente) de penal (40m.St).



El desquite se jugará el miércoles próximo en Asunción y el ganador de la llave enfrentará en la Fase Previa 2 a Corinthians de San Pablo, Brasil.



En tanto Barcelona, de Guayaquil, con los argentinos, el arquero Javier Burrai, Damián Díaz y Leandro Martínez, derrotó en Montevideo a Progreso de Uruguay 2 a 0, con goles de Fidel Martínez (22m.Pt) y del propio Leandro Martínez -ex San Martín de San Juan y Chacarita- (3m.St).



La revancha se llevará a cabo el miércoles venidero en Guayaquil y el vencedor de la serie jugará en la Fase Previa 2 frente a Sporting Cristal de Lima, Perú.