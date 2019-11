Trump asistirá a la cumbre de la OTAN en Londres

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, asistirá a la cumbre de la OTAN que se celebrará entre el 2 y el 4 de diciembre próximos en Londres, informó hoy la Casa Blanca.



"El presidente Trump y la primera dama, Melania Trump, viajarán al Reino Unido" para participar en el encuentro de gobernantes de esa alianza, señala el comunicado.



La información había sido anticipada días antes por medios locales que, además, señalaron que en los días previos o posteriores a la cumbre Trump podría reunirse con homólogo chino, Xi Jinping, para cerrar un principio de acuerdo que resuelva la batalla comercial entre ambos países.



Sin embargo, la nota de la Casa Blanca no hace menciones a China.



"El presidente Trump está listo para reunirse con los otros jefes de Estado y de Gobierno de la OTAN para revisar el progreso sin precedentes hacia la repartición de las cargas, incluida la adición de más de 100.000 millones de dólares en nuevos gastos de defensa desde 2016", sostiene la nota.



Desde su llegada a la Casa Blanca, en enero de 2017, Trump ha presionado a los demás miembros de la alianza militar para que aumenten sus aportes argumentando que Estados Unidos gasta demasiado y ha evitado reafirmar su compromiso de defensa mutua a los demás socios.



En el último año, sin embargo, Trump relajó su retórica contra sus socios europeos.



Ayer, Trump recibió en la Casa Blanca al secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, en medio de las tensiones desatadas después de que el presidente francés, Emmanuel Macron, declarara la "muerte cerebral" de la alianza militar.



En una entrevista con la revista británica The Economist, Macron sostuvo esas declaraciones en referencia a la retirada unilateral de las tropas de Estados Unidos de Siria, un movimiento que precipitó el despliegue en Siria de tropas turcas sin consultar con los socios de la Alianza.



"No hay ningún tipo de coordinación en la toma de decisiones de Estados Unidos y de sus aliados en la OTAN. Ni una. Hay una acción agresiva y no coordinada por parte de otro aliado de la OTAN, Turquía, en una zona en la que nuestros intereses están en juego", dijo el mandatario francés.



Trump y Macron hablaron luego y quedaron en reunirse antes de la cumbre de la OTAN.



Sin embargo, el miércoles, Trump recibió en la Casa Blanca a su homólogo turco, Recep Tayip Erdogan, y ambos lamentaron las declaraciones de Macron: "Fue inaceptable", afirmó Erdogan.



Pero el propio Stoltenberg admitió que la cuestión siria ha abierto grietas entre los socios militares: "Es conocido que existen diferencias entre los aliados de la OTAN en lo que se refiere a la situación sobre el terreno", señaló en la reunión en el despacho oval.