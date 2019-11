Trump ofrece a López Obrador ayuda militar para "borrar de la faz de la tierra" al narcotráfico

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ofreció hoy ayuda militar a su par de México, Andrés Manuel López Obrador, para combatir a los cárteles de la droga en su país, después de que se conociera que varios miembros de una familia mormona fueron asesinados en el norte del país aparentemente por narcotraficantes.



"Este es el momento para que México, con la ayuda de Estados Unidos, libre la GUERRA a los cárteles de la droga y los borre de la faz de la tierra. ¡Simplemente esperamos una llamada de su gran nuevo presidente!", señaló Trump.



En su cuenta de la red Twitter, como es habitual, Trump aseguró que si el Ejecutivo azteca pide ayuda "para limpiar estos monstruos", Estados Unidos está "listo, dispuesto y capaz de involucrarse y hacer el trabajo de manera rápida y efectiva".



La propuesta es una respuesta directa a la información de que varios integrantes de una familia de la comunidad mormona instalada desde hace varias décadas en el norte de México fueran asesinados, entre ellos seis niños, después de ser emboscados por un escuadrón de personas armadas.



Las víctimas pertenecían a la familia LeBarón, formada principalmente por ciudadanos estadounidenses, de acuerdo a los medios locales.



"Una familia y amigos maravillosos de Utah quedaron atrapados entre dos viciosos carteles de la droga, que se disparaban el uno al otro, con el resultado de la muerte de muchos estadounidenses geniales, incluyendo niños pequeños, y algunos desaparecidos", lamentó Trump.



El mexicano López Obrador ya había advertido por la mañana que no aceptaría injerencia externa en los asuntos de seguridad de su país.



"Es un asunto que nos toca a nosotros atender. Al Gobierno de México, de manera independiente y haciendo valer su soberanía", afirmó AMLO en su conferencia de prensa diaria desde el Palacio Nacional.



El mandatario, que al estar atendiendo a la prensa no había podido leer los mensajes de Trump, agradeció al presidente del país vecino que "quiera cooperar", cuando fue consultado por los periodistas sobre el mensaje. Sin embargo, remarcó que México desea "actuar con independencia y soberanía".



Aseguró que hablará con Trump para agradecerle el apoyo ofrecido y ver si "hay posibilidad" de que pueda contar con su ayuda si se necesita, siempre "en el marco de la legalidad internacional vigente y de acuerdos bilaterales".



Preguntado sobre la posibilidad de que el FBI se inmiscuya en el caso, apuntó: "Somos un país libre y soberano. No puede intervenir otro gobierno si no existe un acuerdo de cooperación y la solicitud expresa de nuestro gobierno".