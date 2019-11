Trump pide a Irán que entregue a un ex agente del FBI desaparecido hace 12 años

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pidió a las autoridades iraníes que entreguen a Washington a Robert Levinson, ex agente de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) que desapareció en Irán en 2007.



"Si Irán consigue entregar a Estados Unidos al ex agente del FBI Robert A. Levinson, que fue secuestrado en Irán hace 12 años, sería un paso muy positivo", expresó anoche en su cuenta de Twitter.



Trump hizo el pedido después de conocerse que el Gobierno de Teherán ha reabierto el caso sobre la desaparición de Levinson, indicó el diario estadounidense The New York Times.



Levinson, ex miembro del FBI e investigador privado desde su retirada, estaba trabajando en un caso de contrabando de tabaco cuando desapareció en Kish, una isla iraní en el golfo Pérsico, el 8 de marzo de 2007.



En marzo de 2011, la entonces secretaria de Estado de Estados Unidos, Hillary Clinton, anunció que el Gobierno había recibido información que indicaba que Levinson fue capturado en la frontera con Irán, Afganistán y Pakistán.



El Gobierno iraní indicó que tras haber realizado ciertas investigaciones no sabía qué había sucedido con Levinson.



No obstante, Trump aprovechó la ocasión para alertar de nuevo sobre las actividades iraníes de enriquecimiento de uranio.



"Al mismo tiempo, porque lo sé y porque lo creo, Irán ha estado y está enriqueciendo uranio. Eso sería un paso muy malo", lamentó.



Las tensiones entre Estados Unidos e Irán y dentro de la región de Medio Oriente han aumentado en los últimos meses a causa de la salida de Washington en mayo de 2018 del acuerdo nuclear firmado en 2015 y la reimposición de sanciones contra Teherán.