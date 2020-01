Trump pidió a las potencias que se retiren del pacto nuclear con Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó hoy, tras el ataque iraní a dos bases iraquíes donde había tropas estadounidenses, que Irán "nunca tendrá permitido tener armas nucleares" y pidió al Reino Unido, Francia, Alemania, China y Rusia, que rompan con el acuerdo nuclear de 2015 con Irán para renegociar un nuevo pacto.

En un discurso en la Casa Blanca, Trump aseguró hoy que Irán parece estar "retirándose" y que ningún estadounidense resultó herido en el ataque del martes con misiles balísticos de Irán contra dos bases iraquíes que albergan tropas estadounidenses, y aseguró que "las fuerzas militares estadounidenses están preparadas para lo que suceda".

El mandatario estadounidense saludó a las fuerzas de estadounidenses que "desde 1979 trabaja en Medio Oriente para estabilizar la situación en la región, pero esto terminó con la amenaza de Irán, y no dejaremos que esto suceda". Trump aseguró que el comandante más poderoso de Irán, Qasem Soleimani, quien fue asesinado el viernes pasado en Bagdad y a quien el jefe de la Casa Blanca se refirió como "la mayor maldición", "debió ser eliminado hace mucho tiempo antes".

"Soleimani fue responsable de algunas de las peores atrocidades cometidas nunca antes: creó agrupaciones terroristas como Hezbollah, ideó sangrientas guerras civiles en toda la región, desmembró a sus víctimas, dirigió ataques en Irak, mató a un americano y organizó el ataque en Bagdad", enumeró el jefe de la Casa Blanca, al tiempo que aseguró que con su asesinato "se evitó la muerte de miles de vidas americanas". Por otra parte, responsabilizó del enorme poderío iraní en materia de uranio a su antecesor Barack Obama, quien en 2015 firmó el pacto nuclear con Irán, en el que, según el actual mandatario, Estados Unidos le otorgó miles de millones de dólares a la república árabe que esta utilizó para invertir en armas masivas y convertirse una amenaza.

MIRÁ TAMBIÉN Tras el ataque iraní, Trump dijo que "está todo bien" y que evalúan víctimas

"En lugar de dar las gracias, Irán condenó a muerte a Estados Unidos, usando el dinero del pacto nuclear." Trump responsabilizó también a Irán de generar los conflictos en Siria, el Líbano, Afganistán e Irak, y agregó que el "régimen mató a más de 300 iraníes en las últimas protestas" de diciembre. "El mundo le ha dado un mensaje a los terroristas", aseguró Trump quien agregó que "las sanciones a la república islámica se mantendrán hasta que Irán cese en su enriquecimiento de uranio". "Irán debe abandonar sus ambiciones nucleares y terminar con su apoyo al terrorismo", enfatizó Trump y llamó a Reino Unido, Fracia, Rusia y China a "reconocer esta realidad", romper el acuerdo nuclear de 2015 y renegociar un nuevo pacto. "Debemos trabajar todos juntos hacia un acuerdo con Irán que haga el mundo un lugar más seguro y pacífico", dijo Trump en un discurso dirigido a la nación. Si bien aseguró que se debe hacer un "nuevo acuerdo con Irán" para hacer del país un lugar "más próspero", "un gran país, con paz y estabilidad", esto no sucederá hasta que Irán deje la violencia.

"El mundo civilizado le dejó un mensaje claro: su campaña de orden de terror no será permitido." El mandatario manifestó que su país "está preparado para abrazar la paz", pero también recordó que EEUU está "más fuerte que nunca", tanto desde el punto de vista militar como el económico. "Estados Unidos ya no necesita el gas de Medio Oriente, somos independientes", remarcó, al tiempo que recordó que "las fuerzas de Estados Unidos son más fuertes que nunca antes, hemos construido misiles hipersónicos, pero eso no significa que tengamos que usarlos, no queremos usarlos".

Para ilustrar el poderío armamentísitico estadounidense, Trump recordó que el octubre del año pasado "matamos al líder de Isis Abu Bakr al-Baghdadi, el responsable de la muerte de miles de cristianos y musulmanes". Finalmente, Trump aseguró que "Irán nunca va a poder tener armamento nuclear", al tiempo que convocó a las potencias a retirarse del pacto nuclear.

Fuente: Télam