Trump rechazó levantar las sanciones económicas a Irán para iniciar una negociación

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, rechazó hoy una oferta del gobierno de Irán para iniciar una ronda de negociaciones a cambio de suspender las sanciones norteamericanas a la república islámica.



Mientras tanto, cinco cohetes cayeron cerca de la embajada estadounidense en Bagdad, y tres de ellos impactaron en la sede diplomáticas, aparentemente sin causar víctimas, según el gobierno de Irak.



"El ministro de Relaciones Exteriores de Irán dice que quiere negociar con Estados Unidos pero quiere que retiremos las sanciones. ¡No, gracias!", publicó el mandatario desde su cuenta de Twitter en respuesta a los dichos de ayer del canciller persa, Mohamad Yavad Zarif, a la revista alemana Der Spiegel.



Zarif sugirió que Irán sigue dispuesto a conversar, aunque reiteró la exigencia de su país de que Estados Unidos retire primero las sanciones activadas tras la salida de Washington del acuerdo nuclear firmado en 2015 durante la administración de Barack Obama.



"Nunca hay que descartarlo", dijo Zarif y agregó "que la gente pueda cambiar de postura y reconozca la realidad. No nos importa quién esté en la Casa Blanca. Lo que nos importa es la forma en la que se comportan", informó la agencia de noticias DPA.



Sin embargo, Zarif declaró que "Estados Unidos ha causado un enorme daño al pueblo iraní" y sugirió que Teherán se prepara para un conflicto con Washington y, aunque no dio detalles, aseguró que "llegará el día en que ellos deberán compensar por ello, tenemos mucha paciencia".



Trump decidió restaurar las sanciones contra Irán tras abandonar, en 2018 y de manera unilateral, el acuerdo nuclear firmado tres años antes entre la república islámica y los principales actores de la comunidad internacional.



Desde entonces, ambos países están enzarzados en una escalada de tensión que alcanzó su punto álgido el 3 de enero con la muerte del poderoso general iraní Qasem Soleimani, uno de los grandes arquitectos de la política exterior iraní, en un ataque norteamericano en el aeropuerto internacional de Bagdad.



Ayer el asesor especial del Organismo de Energía Atómica (OEA), Ali Asghar Zarean, informó que la reserva de uranio de Irán superó los 1.200 kilos y tiene la capacidad de enriquecer uranio a cualquier porcentaje.



Zarean no detalló el porcentaje al que están enriquecidos esos 1.200 kilos, pero comparó las actividades nucleares de Irán de antes y después del acuerdo nuclear y aclaró que antes se producían "siete kilos y medio de uranio a un nivel menor del 5% por día" pero actualmente y tras el último paso dado por Irán el 5 de enero, dos días después del asesinato de Soleimani, se producen "10 kilos por día" en esos niveles de porcentaje.



Por otra parte, cinco cohetes Katiusha cayeron hoy en la Zona Verde de Bagdad, en inmediaciones de la embajada estadounidense, en otro de los frecuentes ataques similares registrados desde que a principios de este mes comenzara la actual escalada de tensión entre Estados Unidos e Irán.



El ataque fue confirmado -sin mayores detalles- por la Oficina de Información de Seguridad y diversas fuentes del Ministerio del Interior y de fuerzas de seguridad citadas por ANSA y EFE, que más tarde aseguraron que tres de los proyectiles impactaron en la sede diplomática, sin especificar daños ni aclarar si hubo víctimas.