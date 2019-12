Trump recibió a Abdo Benítez y acordaron mejorar la cooperación en seguridad

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

Los presidentes de Estados Unidos y Paraguay, Donald Trump y Mario Abdo Benítez, acordaron hoy, en una reunión en Washington, profundizar los acuerdos en materia de seguridad y defensa.



En un comunicado conjunto, las dos delegaciones detallaron que EEUU ofrecerá dos entrenamientos del Programa de Intercambio Combinado de Entrenamiento de las Fuerzas Especiales (JCET, por sus siglas en inglés) en el 2020 y 2021.



Abdo Benítez fue recibido hoy durante cerca de una hotra por Trump, en un encuentro que el mandatario paraguayo consideró “un reconocimiento al gran esfuerzo” de su administración en su lucha contra la impunidad.



El combate a la corrupción, el lavado de dinero, el narcotráfico y el financiamiento al terrorismo, además de la presencia de agentes del FBI y el Departamento de Justicia estadounidenses en Paraguay fueron temas de conversación.



El encuentro bilateral se dio en medio de dos decisiones de Washingto que generaron ruido en Paraguay: la suspensión por tiempo indefinido de la visa del ex senador Óscar González Daher y del ex fiscal Javier Díaz Verón y bla detención semanas atrás de la ex diputada Cynthia Tarragó, por estar supuestamente involucrada en un esquema de lavado de dinero.



Paraguay recibió este año la visita de la hija de Donald Trump, Ivanka Trump, y la del secretario de Estado de EEUU, Mike Pompeo.



La estatal agencia IPP detalló que entre lo acordado hoy figura que EEUU proveerá financiamiento para entrenamiento militar y educativo a fuerzas paraguayas, y el Comando Sur ejecutará un ejercicio de respuesta conjunta a crisis regionales en el 2021.



Los dos presidentes, además, reiteraron su apoyo a las democracias de la región, incluyendo el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, y a la presidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez, para logre “elecciones libres y justas”.



Otra área de cooperación detallada corresponde a la administración de las finanzas del Gobierno y al desarrollo de mercados financieros robustos.



Otro punto de cooperación será el financiamiento del hospital del Grupo Monte Sinaí, que se instalará en Zeballos Cué, con especialización en cirugías materno-infantil, oncología y cardiovasculares y financiado por la Corporación Financiera para el Desarrollo y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), con asistencia técnica de la República de Taiwán.



Abdo Benítez y Trump ratificaron que seguirán trabajando en el ámbito del Acuerdo Marco de Comercio e Inversiones en busca de promover las inversiones en Paraguay e incrementar el comercio bilateral.



En la charla, Trump estuvo con su vicepresidente, Mike Pence, y el secretario de Estado, Mike Pompeo, y Abdo Benítez fue con el canciller Antonio Rivas; el embajador ante Washington, Manuel Cáceres; el ministro de Hacienda, Benigno López; y el asesor de Relaciones Internacionales, Federico González.