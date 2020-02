Trump y Bloomberg intercambiaron insultos en Twitter

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a meterse hoy con la estatura del ex alcalde de Nueva York y candidato en las primarias demócratas Mike Bloomberg, quien a su vez tildó al mandatario de "payaso de feria", en un nuevo cruce entre ambos en las redes sociales.



"Mini Mike es una masa de energía muerta de metro y medio que no quiere estar en el escenario del debate con estos políticos profesionales", escribió en Twitter Trump, que busca la reelección en las elecciones presidenciales de noviembre próximo.



"Mini Mike Bloomberg es un PERDEDOR con plata, pero no sabe debatir, no tiene presencia ninguna, ya verán. Me recuerda a una pequeña versión de Jeb "baja energía" Bush, ¡pero Jeb tiene más habilidad política y trató a la comunidad negra mucho mejor que Mini!", tuiteó Trump este jueves.



Trump aludió así a declaraciones que Bloomberg hizo en 2015 en defensa de su política policial de "parar y registrar" en Nueva York, que se cebó con negros y latinos y de la cual el ex alcalde se disculpó recientemente.



Bloomberg, uno de los hombres más ricos del mundo, respondió hoy en la misma red social, arrobando al presidente estadounidense.



"Conocemos a muchas personas en común en Nueva York. Se ríen de ti a tus espaldas y te llaman un payaso de feria", escribió Bloomberg en Twitter.



"Saben que heredaste tu fortuna y la arruinaste con tus estúpidos planes y tu incompetencia. Tengo la experiencia y los recursos para vencerte. Y te venceré", agregó.



Este intercambio se produce luego de que Bloomberg, que batió todos los récords en gastos publicitarios para su campaña presidencial con más de 260 millones de dólares hasta el momento, pegó un salto en las encuestas.



El precandidato demócrata no participó, no obstante, ni de los caucus de Iowa ni de las primarias de New Hampshire y su primera medición real seré el próximo 3 de marzo en el Súper Martes, cuando los demócratas voten en 14 estados.



El promedio de los sondeos a nivel nacional lo ubican en tercer lugar, detrás del senador Bernie Sanders y el ex vicepresidente Joe Biden.