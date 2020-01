Trump y otros tres republicanos buscan la candidatura presidencial

Pese a que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se presenta como el ganador indiscutido de las futuras primarias del Partido Republicano, hay otros tres precandidatos dispuestos a enfrentar al magnate.



Entre los tres oponentes a Trump, sólo dos de ellos cuentan con posibilidades reales de lograr alguna victoria en las internas: el ex representante por Illinois (2011-2013) Joe Walsh y el ex gobernador de Massachussetts (1991-1997) William Weld.



El tercer rival, el empresario Rocky de la Fuente, es considerado por los medios como un "candidato perenne", que apenas cuenta con apoyos en los sondeos e incluso participará sólo en 13 de las 27 contiendas.



El primer oponente a Trump en lanzarse a las primarias fue en febrero pasado Weld, de 74 años, quien también fue fiscal federal del estado de Massachussets en los años 80 y en las últimas elecciones de 2016 se presentó como candidato a vicepresidente por el Partido Libertario.



A mediados de 2019 se sumó a la carrera Walsh, de 58 años, un locutor de radio conservador que ganó en 2010 su escaño en la Cámara de Representantes al calor del movimiento ultraconservador Tea Party.



Aunque en 2016 apoyó a Trump "porque el no era Hillary Clinton", desde entonces rompió con el presidente y ahora pretende reemplazarlo por considerarlo "no apto" para el cargo.



El último en anunciar su candidatura a las primarias en octubre pasado fue de La Fuente, de 65 años, quien ya fue candidato del Partido de la Reforma y el de su autocreado American Delta Party para las presidenciales de 2016.



Al igual que los demócratas, los republicanos empiezan el calendario de elecciones de las primarias el próximo lunes 3 de febrero, con las internas en el estado de Iowa, en el centro del país.



Durante los comicios internos, los votantes elegirán la mayoría de los 2.550 delegados que participarán a finales de agosto en la Convención Nacional Republicana en Charlotte, en Carolina del Norte, quienes elegirán en esa cita al candidato del partido para las presidenciales de finales de 2020.



Sin embargo, ya en febrero de 2019 el Comité Nacional Republicano votó para brindar apoyo incondicional a la reelección de Trump.



Como muestra de ese respaldo incondicional, los comités estatales de Kansas, Carolina del Sur, Nevada, Arizona, Alaska y Hawai decidieron cancelar sus primarias y dar el voto de sus delegados a Trump.