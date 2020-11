Turistas, se buscan: conocé el programa para pasear por San Juan a buen precio

Los empresarios y emprendedores del turismo sanjuanino son de los que más han sufrido la pandemia y a muchos no les cierran las cuentas para poner todo a punto para empezar la temporada de verano 2021. Para solucionar esto, el Ministerio de Turismo saldrá a comprar viajes, estadías, actividades y hasta productos regionales que luego revenderá a los turistas en paquetes a buen precio. La idea es que en las próximas semanas la rueda económica del sector esté nuevamente funcionando.

Este programa de venta anticipada se llama Pre Compra, nació en el Acuerdo San Juan y esperan que sea una solución tanto para la oferta turística como para los que quieran disfrutarlo. Durante la presentación este martes, la ministra de Turismo, Claudia Grynszpan, aseguró que saldrán a buscar precios, calidad de atención y calidad de servicios.

Habrá incluso una opción para los sanjuaninos que menos posibilidades tienen de viajar, ya que el ministerio financiará a través de este sistema el programa "Conocé San Juan". Gracias a esto podrán viajar gratis centros de jubilados, instituciones de personas con discapacidad y ONG's, para asegurar que todos los sanjuaninos puedan conocer lo mejor de la provincia.

La operatoria, al rescate de las agencias de viaje

Mientras la provincia todavía debate cómo y cuándo será el ingreso de los turistas de otras provincias y países, Pre Compra echa mano a un integrante de la cadena que suele depender de este tipo de compradores y se encuentra en una situación grave: los agencieros.

Es que el sanjuanino suele viajar contratando los servicios de forma directa, pero las empresas que se dedican a hacer viajes trabajan casi exclusivamente recibiendo turistas de afuera o llevando sanjuaninos a otros destinos. Por eso el ministerio eligió que quien revenda estos servicios que comprarán por anticipado sean las agencias de viaje. Esto, explicó Grynszpan, es también una forma de que todo este eslabón se encuentre en "condiciones óptimas y funcionando para cuando vuelva el turismo receptivo".

De esta manera, los sanjuaninos que quieran comprar estos paquetes a buen precio para pasear por la provincia, lo deberán hacer a través de las agencias. Allí podrán encontrar opciones que pueden ser con traslado, estadía y servicios o actividades ya en el lugar.

Una fuerte inversión en el sector privado

Desde este martes, tras el anuncio en conferencia de Turismo, los empresarios o emprendedores de turismo ya pueden comenzar a ofrecer opciones para que el Estado compre. Roberto Juárez, secretario de Turismo, explicó que esto se hará a través de una página la página de internet www.capacitur.sanjuan.tur.ar/. Allí podrán detallar que servicio o producto ofrecen y el Estado seleccionará a cuáles comprarles.

En total el ministerio invertirá $20 millones en el programa a través de tres líneas de $20.000, $30.000 o $50.000. En esta instancia, si bien también serán los encargados de vender los paquetes, también podrán ofrecer productos las agencias de viaje.

Hasta el 6 de diciembre los empresarios podrán inscribirse. Las bases están disponibles en un apartado de la página, aunque ya adelantaron que recibirán hospedaje, gastronomía, recorridas, voucher, experiencias y más. La idea es que una vez que el Estado haya comprado todos estos servicios por adelantado las agencias armen promociones y paquetes tentadores, adaptados a cada tipo de turistas y con precios competitivos.

Turismo social, un derecho incluso en pandemia

La provincia había lanzado su programa "Conociendo San Juan" en 2019 con la idea de que en temporada baja los sanjuaninos con menos recursos o más vulnerables pudieran recorrer los lugares más icónicos de la provincia sin costo. El objetivo era que, por ejemplo, los jubilados de un centro que no habían pisado nunca Ischisgualasto pudieran ir, los niños de una escuela o un comedor con bajos recursos se dieran una vuelta por La Pampa del Leoncito, ya que de otra manera no podrían acceder. Todo esto en temporada baja, para que los empresarios no sufrieran tanto los meses con menos ingresos.

Lamentablemente la pandemia arruinó esta expectativa, al menos durante este año. Ahora la idea de Turismo es volver a poner a funcionar este proyecto y subsanar la necesidad de reactivación del sector turístico y a la vez darle una oportunidad a los sanjuaninos más vulnerables.

A través de esta compra anticipada, el ministerio destinará un porcentaje de estos paquetes para que niños, adultos mayores, personas con discapacidad y otros sanjuaninos que no han podido conocer lo más lindo de San Juan salgan a recorrer la provincia. Según anunciaron, el lanzamiento será en 15 o 20 días más y anunciarán cuando, dónde y para quiénes serán estos viajes gratuitos.

Los productos regionales salen a los shoppings

Otro de los sectores que ayudará Pre Compra son los artesanos y emprendedores sanjuaninos que se dedican a los productos regionales. Con el turismo funcionando apenas unas semanas en todo el año, muchos han tenido serias dificultades económicas y hasta hubo casos que cerraron.

La ministra de Turismo anunció que una de las actividades que compone el programa es salir a shoppings, centros comerciales y otros lugares estratégicos a ofrecer los paquetes de viajes y ahí aprovecharán para promocionar a los productos regionales. Es que instalarán puestos de venta en los que se podrán adquirir los bienes que el ministerio comprará en esta primera etapa y luego revenderá.