Turquía advierte que no dará ni un minuto adicional a la extensión de la tregua con Siria

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

Turquía advirtió hoy que no concederá ni un minuto adicional al alto el fuego de 120 horas acordado con Estados Unidos para que las milicias kurdas se retiren del noreste de Siria.



"La tregua de la operación termina mañana a las 22 (las 16 en la Argentina). Si queda algún miliciano en la región a las 22.01, quedará fuera de combate con una operación militar. No se dará tiempo adicional", sentenció el ministerio turco de Defensa en un comunicado.



La nota acusa a las milicias kurdosirias Unidades de Protección del Pueblo (YPG), que Ankara considera terroristas y contra las que lanzó una ofensiva en suelo sirio el 9 de octubre, de haber violado la tregua en 36 ocasiones desde su comienzo el pasado jueves.



"Las violaciones fueron respondidas con fuego de acuerdo con el concepto de defensa legítima. No se ha creado ningún obstáculo para la retirada de las milicias", declara el ministerio.



Las autoridades turcas estiman que en un territorio sirio adyacente a la frontera turca entre el este del Éufrates y la frontera con Irak, con un área de 30 kilómetros de ancho y 480 de largo, y que Ankara aspira a controlar, había entre 10.000 y 15.000 guerrilleros de las YPG.



"Unos 125 vehículos han salido de la zona, pero no es posible determinar cuántos milicianos había dentro", agrega la nota recogida por las agencias de noticias ANSA y Europa Press.



El ministerio de Defensa advirtió a Estados Unidos que hasta ahora apoyaba a las YPG sobre el terreno en su lucha contra el yihadista Estado Islámico, que parte del acuerdo sobre el alto del fuego incluye el desarme de la milicia kurda.



Ankara dice que Estados Unidos es responsable de "recuperar las armas pesadas" y que está "coordinando esfuerzos" con Washington para que esa tarea se lleve a cabo.



Mañana, día en que finaliza la tregua de 120 horas acordada con Washington, el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, será recibido por su homólogo ruso, Vladimir Putin, en la ciudad rusa de Sochi, donde tratarán la situación en el noreste de Siria y su evolución futura.



Ankara confirmó su recuento de 765 "terroristas neutralizados" (muertos, heridos o capturados) desde el comienzo de la ofensiva y volvió a negar cualquier acción ilegal de parte de su Ejército, incluyendo el uso de armas químicas.



Según Erdogan, los países occidentales se "alinearon de parte de los terroristas" contra Turquía.



El mandatario denunció el aislamiento de Ankara preguntando si "¨pueden creerlo? Todo Occidente se alineó con los terroristas y nos atacó".



Más explícitamente acusó a los "países de la OTAN y de la Unión Europea".



También el ministro de Exteriores turco, Mevlut Cavusoglu, insistió en que "si los terroristas no se retiran del noreste de Siria" la operación "se reanudará".



Anoche las Fuerzas Democráticas Sirias bajo conducción kurda anunciaron que no tienen más combatientes en Ras al Ayn, la ciudad fronteriza bajo el mayor asedio turco.



El retiro fue confirmado por Ankara y la ONG Observatorio Sirio para los Derechos Humanos.