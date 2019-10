Turquía culmina preparativos y anuncia que su Ejército "está listo" para la ofensiva en Siria

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

Turquía anunció hoy que culminaron los preparativos y sus fuerzas militares están listas para una ofensiva al este del Río Éufrates contra las milicias kurdo-sirias en esa región cuyo objetivo es establecer una zona segura, e insistió en que Ankara "nunca tolerará la creación de un corredor del terrorismo" a lo largo de esa frontera caliente. Así lo anunció el Ministerio de Defensa del país euroasiático, un día después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, diera luz verde a la operación militar turca al retirar a sus tropas de la zona. En un comunicado publicado en Twitter, Ankara señaló que "la creación de una zona segura/corredor de paz es necesaria para dar una vida segura a los sirios, y contribuye a la paz y estabilidad en nuestra región". "Las fuerzas armadas están listas para salir en cuanto las autoridades políticas les den la orden. Si es hoy será hoy, si es mañana será mañana", aseguró un militar turco en declaraciones al diario Hurriyet Daily News. Trump se enfrentó a una fuerte presión ayer, tras anunciar el retiro de sus tropas y descartó cualquier tipo de apoyo a la misión turca. "Si Turquía hace algo que yo, en mi gran e inigualable sabiduría, considero que está fuera de los límites, destruiré totalmente su economía", prometió. Hoy, en un extenso hilo de tuits, aseguró que "de ninguna manera" abandonara a los kurdos, que son "luchadores maravillosos". "Puede que estemos en el proceso de abandonar Siria, pero de ninguna manera hemos abandonado a los kurdos, que son personas especiales y luchadores maravillosos", tuiteó el mandatario. "Turquía tiene una gran población kurda y entiende que, si bien solo nos quedaban 50 soldados en esa sección de Siria, y han sido retirados, cualquier combate no forzado o innecesario por parte de Turquía sería devastador para su economía y su frágil moneda", continuó el jefe de la Casa Blanca. Los kurdos, por su parte, advirtieron que están evaluando posibles alianzas con las fuerzas sirias para "llenar el hueco" que deja la retirada de Estados Unidos. "Es posible en un futuro que podamos conversar con Damasco y Moscú para llenar este hueco y cerrar el camino ante la agresión turca", afirmó el vocero kurdo Badran Jia Kurd, en declaraciones a la agencia de noticias EFE. No obstante, recordó que su pueblo tiene "temas pendientes con Damasco", debido a la persecución que sufren por sus aspiraciones de fundar una región autónoma en el norte y noreste de Siria. Hoy, en declaraciones al diario sirio Al Watan, el viceministro de Relaciones Exteriores, Faisal al Miqdad, pareció ofrecer una mano a los kurdos al señalar que "al final, la patria da la bienvenida a todos sus hijos". Por su parte, Rusia, llamó a evitar acciones que obstruyan el arreglo pacífico en Siria y convocó una reunión de su Consejo de Seguridad. "Se destacó que en esta etapa todos deben evitar acciones que puedan suponer un obstáculo para el arreglo pacífico en Siria", informó Dmitri Peskov, portavoz presidencial, quien admitió que Trump no había informado al Kremlin previamente sobre sus planes. La cuestión de la seguridad en Siria también fue tratada hoy por teléfono por el ministro de Relaciones Exteriores ruso, Sergei Lavrov, y su par turco, Mevlut Cavusoglu, informó la Cancillería. El objetivo de Ankara es evitar que las YPG, a las que considera una extensión de la guerrilla kurdo-turca del PKK (Partido de los Trabajadores de Kurdistán), expanda su poder en la parte norte de Siria, fronteriza con Turquía. Este nuevo operativo, centrado en el este del río Eufrates, sería la tercera intervención militar de Turquía contra las milicias kurdas en el norte de Siria desde 2016. El opositor partido turco CHP alega que hay un "acuerdo secreto" entre Trump y Erdogan por el cual el primero aceptó la intervención turca a cambio de que el segundo se hiciera cargo de los milicianos del Estados Islámico detenidos en la zona.