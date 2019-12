Tuvo un ACV y necesita ayuda para costear médicos y poder hablar de nuevo

Hace un año María Elena Brizuela, de 36 años, sufrió accidente cerebrovascular del que aún tiene secuelas ya que no puede moverse ni hablar. Además, está enfrentando un cáncer de mama. Su familia está desesperada ya que ella y sus tres hijos viven con sus padres que son jubilados por lo que deseen costearle un tratamiento con un médico especializado para que tenga una mejor calidad de vida pero no cuentan con el dinero para hacerlo.

Actualmente Brizuela no habla, lo único que puede hacer es mover los brazos pero su madre quiere llevarla a una fonoaudióloga para ver cuál es el pronóstico que les da y, de a poco, poder volver a escuchar la voz de su hija. No obstante, se ve imposibilitada de hacerlo ya que los ingresos del matrimonio son pocos, los de dos jubilados, y con ellos deben comer también María Elena y sus hijos de 2, 7 y 13 años ya que están viviendo en esa casa.

“Quisiera disponer de dinero para poder llevar a mi hija a una fonoaudióloga porque no habla, esto es terrible, no es nada fácil, ya no sé qué hacer”, dijo Jesús Farías, madre de la mujer. “El único apoyo que tengo es el de Dios que me da fuerzas”, añadió.