UAR lamentó muerte del joven en Villa Gesell y se comprometió a crear "programa de concientización"

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

La Unión Argentina de Rugby publicó un comunicado en el que lamentó la muerte Fernando Báez Sosa, el joven de 19 años, golpeado por un grupo de 11 once jugadores de un club de Zárate, y se comprometió en la creación de un "programa específico de concientización".



"Lamentamos profundamente el fallecimiento de Fernando Báez Sosa esta madrugada en la localidad de Villa Gesell y queremos expresar nuestra mayor solidaridad para con sus familiares. Es aborrecible que un joven salga a divertirse y termine de esta manera", expresó la UAR en un comunicado publicado durante las últimas horas del sábado.



"Esto no puede volver a suceder en nuestra sociedad y todos juntos debemos condenar expresa y enfáticamente estos sucesos de violencia", agregó la entidad, que también se comprometió a crear un programa de "concientización".



"La Unión Argentina de Rugby ya trabaja en redoblar los esfuerzos y generar un programa específico de concientización que colabore para que estos casos no sucedan nunca más. Lo implementaremos junto a las 25 uniones provinciales para que se traslade a los clubes, conscientes de que podemos ser parte de la solución a la violencia entre los jóvenes, independientemente de que no sea una exclusiva responsabilidad nuestra", afirmó.



La Asociación presidida por Marcelo Rodríguez cerró el comunicado aclarando que el rugby es un deporte que "convive con el contacto físico" pero advirtió que "quienes no lo entiendan de esta manera" no "representan nada" del deporte "ni sus valores".



"Son la cara más cruel de un flagelo que atañe a toda la sociedad", completó.