UFC 302, con presencia argentina y un título: hora, TV y cartelera

El octágono más famoso del planeta se prepara para ser testigo de una batalla épica en UFC 302: el campeón de peso ligero Islam Makhachev, invicto en sus últimas 13 peleas, defenderá su título ante el aclamado Dustin Poirier, conocido por su emocionante estilo de combate y su habilidad para ganar peleas memorables. Sin dudas, lo que ocurra este sábado 1 de junio en el Prudential Center de Newark, Nueva Jersey.

Makhachev, con un récord profesional de 25-1, se ha consolidado como una fuerza dominante en la división de peso ligero. Nacido en Daguestán, Rusia, es un maestro de la lucha libre con un estilo implacable que ha sometido a la mayoría de sus oponentes. Tras dos exitosas defensas del título, buscará mantener su reinado y demostrar que es el mejor peleador de la categoría.

Publicidad

Poirier, por su parte, llega al combate con una experiencia de 39 peleas profesionales y un palmarés de 30 victorias. El peleador estadounidense ha sido reconocido por su entrega y su capacidad para protagonizar peleas emocionantes, ganando el bono a la "Mejor Pelea de la Noche" en cinco ocasiones. A pesar de haber perdido en sus dos intentos anteriores por el título de peso ligero, se encuentra motivado y listo para dar la sorpresa en UFC 302.

Cartelera del UFC 302

Principal

Islam Makhachev (c) vs. Dustin Poirier, por el título UFC de peso ligero.

Sean Strickland vs. Paulo Costa; peso mediano.

Kevin Holland vs. Michal Oleksiejczuk; peso mediano.

Randy Brown vs. Elizeu Zaleski dos Santos; peso wélter.

Jailton Almeida vs. Alexander Romanov; peso pesado.

Preliminares

Philip Rowe vs. Jake Matthews; peso wélter.

Niko Price vs. Alex Morono; peso wélter.

Grant Dawson vs. Joe Solecki; peso ligero.

Cesar Almeida vs. Roman Kopylov; peso mediano.

Mickey Gall vs. Bassil Hafez; peso wélter.

Ailin Pérez vs. Joselyne Edwards; peso gallo.

Mitch Raposo vs. André Lima; peso mosca.

Horarios

Preliminares: 16:00 CDMX | 18:00 ET USA | 19:00 AR | 0:00 ESP (domingo)

Cartelera principal: 20:00 CDMX | 22:00 ET USA | 23:00 AR | 4:00 ESP (domingo)

Pelea estelar (horario aproximado): 23:00 CDMX | 1:00 ET USA | 2:00 AR | 7:00 ESP (domingo)

Publicidad

Transmisión

TV

México: Fox Sports (preliminares), Fox Sports Premium.

Argentina: Fox Sports 2 (preliminares).

Estados Unidos: ESPN, ESPN Deportes.

Streaming

México: ESPN+ y UFC Fight Pass.

España: Eurosport Player y UFC Fight Pass.

Argentina: Star+ y UFC Fight Pass.

Estados Unidos: ESPN+ con PPV, Fubo (preliminares).