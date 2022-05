UFC Vegas 54: Horarios, cartelera y cómo ver Jan Blachowicz vs. Aleksandar Rakic

En la noche de este sábado, el UFC Vegas 54 entregará un espectáculo inmenso para todos los fanáticos de las MMA. Con once batallas en total, sin dudas será una de las carteleras que tiene todo para quedar en la historia. Si bien no habrá títulos en juego, hay varias figuras que prometen dejar nocauts y sumisiones para el recuerdo. En el Apex de Nevada, la jaula más importante del mundo estará prendida fuego.

En la estelar del UFC Vegas 54, Jan Blachowicz y Aleksandar Rakic llevarán a cabo un enorme desafío en la categoría de los Peso Semi-Pesado, siendo dos de los mejores de dicha división en las Artes Marciales Mixtas. Este sábado 14 de mayo, en el UFC Apex de Las Vegas, los fanáticos en todo el planeta estarán atentos para ver qué sucede en dicho cruce. No obstante, los dos tienen poder para terminar todo antes de tiempo.

El polaco llega con un récord de 28-9 desde que inició en el profesionalismo, además de contar con el deseo de volver a tener una oportunidad por el título. Eso, después que el brasileño Glover Teixeira le arrebatara el título de la división en su última presentación. Por su parte, el austríaco (14-2) terminó con Thiago Santos en su choque más reciente y ahora quiere sumar su tercer triunfo al hilo.

Cartelera del UFC Vegas 54

Estelares

Jan Blachowicz vs. Aleksandar Rakic

Ryan Spann vs. Ion Cutelaba

Davey Grant vs. Louis Smolka

Katlyn Chookagian vs. Amand Ribas

Frank Camacho vs. Manuel Torres

Jake Hadley vs. Allan Nascimento

Preliminares

Viviane Araujo vs. Andrea Lee

Michael Johnson vs. Alan Patrick

Virna Jandiroba vs. Angel Hill

Tatsuro Taira vs. Carlos Candelario

Nick Maximov vs. Andre Petroski

Horarios

Estelares

Argentina: 23:00 horas.

Brasil: 23:00 horas.

Uruguay: 23:00 horas.

Bolivia: 22:00 horas.

Chile: 22:00 horas.

Paraguay: 22:00 horas.

Venezuela: 22:00 horas.

Colombia: 21:00 horas.

Ecuador: 21:00 horas.

México: 21:00 horas.

Perú: 21:00 horas.

Estados Unidos: 19:00 horas PT y 22:00 horas ET.

España: 04:00 (domingo 15 de mayo).

Preliminares

Argentina: 20:30 horas.

Brasil: 20:30 horas.

Uruguay: 20:30 horas.

Bolivia: 19:30 horas.

Chile: 19:30 horas.

Paraguay: 19:30 horas

Venezuela: 19:30 horas.

Colombia: 18:30 horas.

Ecuador: 18:30 horas.

México: 18:30 horas.

Perú: 18:30 horas.

Estados Unidos: 16:30 horas PT y 19:30 horas ET.

España: 01:30 horas (domingo 15 de mayo).

Transmisión

Star+: Latinoamérica.

Fox Sports: Estados Unidos.

Eurosport 1 y 2: España.

UFC Fight Pass: Internacional.