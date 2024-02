UFC Vegas 86: hora, cartelera y horarios de las peleas de este sábado

La emoción de UFC llega al APEX Center con un enfrentamiento lleno de adrenalina entre Jack Hermansson y Joe Pyfer este sábado 10 de febrero. El electrizante duelo, el cual encabezará el espectacular UFC Vegas 86, será transmitido en vivo por ESPN+ en Estados Unidos, mientras que los fanáticos latinoamericanos podrán disfrutarlo a través de Fox Sports y Star+.

Jack Hermansson, originario de Noruega, dio sus primeros pasos como profesional en 2010. Con una impresionante carrera, se coronó campeón de Peso Mediano en la ECFF y obtuvo el cinturón de Cage Warriors en 2014 antes de unirse a la UFC dos años después. Actualmente, ocupa el décimo lugar en el ranking de dicha categoría en la compañía, con un récord de 10 victorias y 6 derrotas en el octágono.

Aunque ha tenido altibajos en sus últimas peleas, Hermansson sigue siendo una fuerza a tener en cuenta. Su última aparición fue en diciembre de 2022, donde cayó ante Roman Dolidze por TKO. Por otro lado, Joe Pyfer, de 27 años, comenzó su carrera profesional en 2018. Destacando como exalumno del Dana White's Contender Series, ha logrado una impresionante racha de cuatro victorias consecutivas en la UFC y cinco en total. Su última actuación fue en octubre de 2023, cuando sometió a Abdul Razak Alhassan.

Cartelera del UFC Vegas 86

Estelares

Jack Hermansson vs. Joe Pyfer; Peso Mediano.

Dan Ige vs. Andre Fili; Peso Pluma.

Robert Bryczek vs. Albert Duraev; Peso Mediano.

Brad Tavares vs. Gregory Rodrigues; Peso Mediano.

Michael Johnson vs. Darrius Flowers; Peso Ligero.

Rodolfo Vieira vs. Armen Petrosvan; Peso Mediano.

Preliminares

Trevin Giles vs. Carlos Prates; Peso Wélter.

Damir Hadzovic vs.Bolaji Oki; Peso Ligero.

Loma Lookboonmee vs. Bruna Brasil; Peso pactado.

Devin Clark vs. Marcin Prachnio; Peso Semi-Pesado.

Max Griffin vs. Jeremiah Wells; Peso Wélter.

Zac Pauga vs. Bogdan Guskov; Peso Semi-Pesado.

Melsik Baghdasaryan vs. Hyder Amil; Peso Pluma.

Daniel Marcos vs. Aori Qileng; Peso Gallo.

Horarios

Preliminares: 18:00 CDMX | 19:00 ET | 21:00 AR | 1:00 ESP (domingo).

Estelares: 21:00 CDMX | 22:00 ET | 0:00 AR | 4:00 ESP (domingo).

Pelea estelar (horario aproximado): 23:15 CDMX | 0:15 ET | 2:15 AR | 6:15 ESP (domingo).

Transmisión

TV

México: Fox Sports.

España: Eurosport 2.

Argentina: Fox Sports 2.

Streaming

México: Star+ y UFC Fight Pass.

España: Eurosport Player y UFC Fight Pass.

Argentina: Star+ y UFC Fight Pass.

Estados Unidos: ESPN+.