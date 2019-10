UIA y Gobierno destacan coincidencias sobre políticas productivas para los próximos cuatro años

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

La Unión Industrial Argentina y el Gobierno nacional destacaron hoy las coincidencias existente entre los planes productivos para los próximos cuatro años que analizaron este mediodía los empresarios con el ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica, y el candidato a vicepresidente por Juntos por el Cambio, Miguel Angel Pichetto.



El Comité Ejecutivo de la UIA presentó en un almuerzo su Plan Productivo 2020-2023 al ministro Sica, y al senador Pichetto, como parte de una serie de encuentros por el cual pasaron los candidatos a presidente Alberto Fernández, Roberto Lavagna y Juan Gómez Centurión, realizados en la sede de la entidad de la Avenida de Mayo al 1100, del centro porteño.



Durante el encuentro, Sica y Pichetto analizaron con los industriales las principales iniciativas presentadas por el presidente Mauricio Macri en los últimos días sobre Ley PYME 2.0, Ley de Inversiones, y Ley de Promoción del Empleo, que ya fueron presentadas a senadores, diputados y otras cámaras como CAME y la CAC.



"Hay grandes temas en los cuales coincidimos. Podemos tener algunas divergencias en algunas miradas por ejemplo en cómo avanzar en el esquema del mercado financiero, pero hay mucha coincidencia de cuales son los problemas, los instrumentos y la necesidad de construir un consenso", dijo a la prensa Sica al término de la reunión



El ministro, quien a su vez presentó el plan productivo del Gobierno nacional para un eventual segundo mandato del presidente Mauricio Macri, dijo que "la agenda para esta segunda etapa va a permitir tener un mayor desarrollo y en especial generar empleo formal en Argentina”.



“También coincidimos en la necesidad de modernizar nuestro sistema de relaciones laborales. Hay cuestiones como el avance tecnológico, en especial en el sector industrial, que está cambiando las nuevas formas de producción. Hablamos sobre los lineamientos que tenemos al respecto para poder discutirlo en nuestra próxima gestión”, agregó Sica.



La reunión se llevó a cabo luego de que el ministro, la semana pasada en ocasión de asistir al Coloquio de Idea en Mar del Plata, acusara a parte del empresariado de generar un colchón de precios de cara a un posible acuerdo de precios y salarios en un eventual gobierno del candidato del frente peronista.



Por parte de la UIA estuvieron hoy presentes el presidente de la entidad, Miguel Acevedo, y los vicepresidentes Luis Betnaza, Daniel Funes De Rioja, Miguel Ángel Rodríguez, Eduardo Nougués, Cristiano Rattazzi, Carlos Garrera y Héctor Sellaro, y el secretario Alberto Alvarez Saavedra..



Tras la reunión, Acevedo consideró que el encuentro fue "muy positivo" y pudieron advertir "muchas coincidencias" en el plan productivo que presentó la Unión Industrial a los candidatos presidenciales con lo que les entregó el Gobierno.



"Estamos viendo no tanto la coyuntura sino los próximos cuatro años, para los cuales pensamos se debería empezar a trabajar", expresó Acevedo al entender que la mayoría de los puntos del plan industrial "tiene mucho de sentido común, por eso no se están encontrando opiniones divergentes".